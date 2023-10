Etats-Unis : après l’échec du premier vote pour élire un nouveau speaker, que va-t-il se passer ?

Le premier vote pour élire le nouveau président de la Chambre des Représentants des États-Unis a eu lieu ce mardi, et s’est soldé par un échec. Jim Jordan, candidat des Républicains, a échoué à réunir une majorité suffisante pour être élu speaker.

Son échec était couru d’avance, mais Jim Jordan va devoir s’accrocher. Ce mardi était organisé le premier vote en session plénière à la Chambre des Représentants des États-Unis, afin d’élire son nouveau président. Le candidat des Républicains, majoritaire à la Chambre, a sans surprise échoué à réunir la majorité absolue des députés.

Jim Jordan, élu de l’Ohio, a été victime de défections au sein de son propre camp, ce qu’il ne peut se permettre compte tenu de la très courte majorité des Républicains à la Chambre des Représentants (221 sièges contre 212 chez les Démocrates). Le candidat républicain a ainsi obtenu 200 voix ce mardi, contre 212 pour Hakeem Jeffries, le leader des Démocrates à la Chambre. Les candidats doivent obtenir 217 voix pour être élus au poste de speaker.

Cela signifie que 20 députés Républicains n’ont pas voté pour le candidat de leur propre camp. Ils lui ont préféré Steve Scalise, qui s’est pourtant retiré de la course la semaine dernière, ou encore Kevin McCarthy, l’ancien speaker destitué par la Chambre il y a quinze jours. Ce sont ces élus que Jim Jordan va désormais devoir convaincre pour espérer accéder au perchoir.

Sur X, il a appelé ses homologues à prendre leur responsabilité et à s'unir. «Nous devons cesser de nous attaquer les uns les autres et nous rassembler. Il y a trop de choses en jeu. Revenons à la crise à la frontière sud, à l'inflation et à l'aide pour Israël», a-t-il déclaré.

We must stop attacking each other and come together.





There’s too much at stake.





Let’s get back to working on the crisis at the southern border, inflation, and helping Israel.

— Rep. Jim Jordan (@Jim_Jordan) October 18, 2023