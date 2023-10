États-Unis : une femme arrêtée pour s’être approchée de Donald Trump au tribunal

Une femme a été arrêtée à New York, aux États-Unis, ce mercredi, pour avoir tenté de s’approcher de Donald Trump dans l’enceinte d’un tribunal pendant le procès civil de l’ancien président.

Une intervention inattendue. Une femme a été arrêtée ce mercredi après avoir tenté de s’approcher et d’attirer l’attention de Donald Trump dans un tribunal. Les faits se sont produits en pleine audience lors du procès civil de l’ancien président américain pour fraude, qui se tient à New York.

La femme s’est levée de sa chaise, et s’est avancée vers l’avant de la salle, où se trouvait Donald Trump. Elle a parlé avec l’officier de justice du président, qui lui aurait intimé de retourner à sa place. Elle a été arrêtée peu après avant d’avoir pu s’approcher de l’ancien président. La femme «a perturbé la procédure en se levant et en marchant vers l'avant de la salle d'audience et en criant à M. Trump, indiquant qu'elle voulait l'aider», selon un communiqué du Bureau d’administration des tribunaux, a rapporté Associated Press.

Interdiction d'entrer dans un tribunal

Cette femme a été identifiée comme étant une employée du système judiciaire. Elle a été escortée jusqu’à la sortie du tribunal, et a été arrêtée pour outrage à un magistrat et pour avoir perturbé une procédure judiciaire. Il lui est désormais interdit d’entrer dans les tribunaux de l’État le temps de l’enquête.

Selon des images captées par la chaîne américaine NBC, à l’extérieur du tribunal, la femme a affirmé aux officiers présents : «Vous me faites peur et j'ai le droit d'être ici. Je suis une citoyenne américaine et une employée du tribunal. Je suis également ici pour soutenir Donald Trump».

Ce dernier n’a visiblement rien vu de ce qui s’est passé derrière lui dans la salle d’audience, puisqu’à la sortie du procès, il s’est questionné devant plusieurs journalistes : «Qui a été arrêté ? Nous n'en savions rien».

Donald Trump est jugé au civil à New York pour une affaire de fraude. Il est accusé, ainsi que deux de ses enfants, d’avoir surévalué de plusieurs milliards de dollars les golfs, résidences et gratte-ciel new-yorkais de la Trump Organization dans les années 2010, pour obtenir des prêts plus avantageux auprès des banques.

Des irrégularités niées depuis le début par l’ancien président, qui assiste régulièrement aux audiences, ce qui implique d’importants dispositifs de sécurité.