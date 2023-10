«Je ne veux pas me venger du Hamas», affirme un survivant de l’attaque du 7 octobre et de la Shoah

Yaakov Weissmann, rescapé de la Shoah en France, a échappé à l'attaque du Hamas contre son village le 7 octobre dernier. Il a livré un témoignage poignant à CNEWS.

Un survivant de l’horreur. À 83 ans, Yaakov Weissmann, rescapé de la Shoah, a survécu à l’attaque sanglante du Hamas contre son village de Netiv Haasara le 7 octobre dernier.

«Avec ma femme, on entend des tirs de mitraillette (...). Quand on entend ça, on sait qu’il y a eu incursion de forces armées ennemies» a-t-il relaté au micro de CNEWS.

Dans son village, où 20 habitants ont perdu la vie, Yaakov Weissmann et sa femme se sont réfugiés dans une pièce sécurisée pour échapper à la mort.

Malgré la colère, l'homme, qui s'était caché lorsqu'il était enfant pendant la Seconde Guerre mondiale, a refusé de comparer le Hamas au régime nazi : «Je ne veux pas me venger du Hamas. Je veux que les responsables paient, je voudrais ce qui a été déclaré officiellement : rayer le Hamas de la carte, qu’il n’y ait plus de forces armées dans la bande Gaza».

Pour rappel, plus de 1.400 personnes ont été tuées en Israël dans les attaques barbares perpétrées par l'organisation terroriste islamiste.