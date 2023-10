«Les buts sont clairs : l'anéantissement des capacités militaires du Hamas et le retour des personnes enlevées en Israël», assure Benjamin Netanyahou

Ce samedi soir, Benjamin Netanyahou, Premier ministre israélien, a tenu une conférence de presse au cours de laquelle il est revenu sur la guerre qui oppose Israël au Hamas. Il a notamment réaffirmé son souhait de faire revenir les otages en Israël, tout en assurant à son peuple qu'ils gagneront.

Une prise de parole attendue. Alors que les affrontements entre l'armée israélienne et le Hamas continuent, Benjamin Netanyahou, Premier ministre israélien, a pris la parole : «Citoyens d'Israël, hier soir, les forces terrestres israéliennes sont rentrés dans Gaza. C'est la deuxième étape de la guerre dont les buts sont clairs : l'anéantissement des capacités militaires du Hamas et le retour des personnes enlevées en Israël», a-t-il expliqué au début de son discours.

Benjamin Netanyahou : «C'est la deuxième étape de la guerre dont les buts sont clairs : l'anéantissement des capacités militaires du Hamas et le retour des personnes enlevées en Israël»

Benjamin Netanyahou a longuement rendu hommage à tous les membres de l'armée israélienne actuellement en train de défendre leur pays : «Les soldats qui luttent sur le territoire ennemi savent que le peuple et la direction du peuple sont vraiment derrière eux. Nous avons une armée fantastique, des héros, des juifs et des non-juifs, de gauche et de droite. Nous sommes tous unis dans un esprit de combattant que je n'ai jamais vu jusqu'à présent. Ils sont prêts à lutter avec courage contre un ennemi dont la cruauté et la barbarie n'est égale à nulle autre. (...) Ils sont prêts à éliminer ce mal du monde pour le bien de toute l'humanité», a-t-il ajouté.

«Beaucoup de dirigeants souhaitent notre victoire»

Le Premier ministre israélien est ensuite revenu sur la réception de nombreux dirigeants politiques : «Israël lutte pour sa guerre, mais elle mène la guerre de l'humanité entière contre la barbarie. Nos alliés dans le monde occidental et nos amis dans le monde arabe comprennent aujourd'hui que si Israël ne gagne pas, ce sont eux dont le tour viendra. Depuis le début de la guerre, nous avons réussi à avoir une alliance mondiale, y compris des États-Unis et d'Europe avec en tête Joe Biden, le président français, la chancelière allemande. (...) Beaucoup sont venus me voir pendant ce temps de guerre et ont apporté un message très clair : nous souhaitons votre victoire. Nous les remercions», a-t-il expliqué.

Benjamin Netanyahou : «Depuis le début de la guerre, nous avons réussi à avoir une alliance mondiale [...] Beaucoup de dirigeants sont venus nous voir et ont apporté un message très clair : ils souhaitent notre victoire»

Enfin, Benjamin Netanyahou a tenu à prévenir ses compatriotes : «La guerre dans la bande de Gaza sera difficile et longue. C'est notre deuxième guerre de libération. Pour notre patrie, nous lutterons sur mer, sur terre et dans les airs. C'est la guerre de la lumière contre les ténèbres. (...) C'est la mission de notre vie, c'est la mission de ma vie. (...) Nous lutterons ensemble, et ensemble nous vaincrons», a-t-il conclu.