Russie : 60 personnes interpellées et 9 policiers blessés après l'assaut d'un aéroport au Daguestan

Plusieurs dizaines d'hommes ont pris d'assaut, ce dimanche soir, le tarmac et le terminal de l'aéroport de Makhatchkala, capitale de la république russe à majorité musulmane du Daguestan, à l'annonce de l’arrivée d’un avion en provenance d’Israël. 60 personnes ont été interpellées et 9 policiers ont été blessés.

Alors que le conflit se poursuit entre Israël et le Hamas, plusieurs manifestations ont eu lieu dans différentes régions du monde pour soutenir la cause du peuple palestinien. C’est notamment le cas dans la province russe du Daguestan, où plusieurs dizaines d’hommes ont pris d’assaut l’aéroport de Makhatchkala après l’annonce de l’arrivée d’un avion en provenance d’Israël.

Selon les médias Izvestia et RT, les hommes ont fait irruption sur le toit de l'aéroport et sur le tarmac. Des vidéos diffusées sur Telegram montrent des dizaines de personnes enfonçant des barrières, tentant de contrôler les voitures qui sortent de l'aéroport ou enfonçant des portes au sein du terminal. L'une des vidéos montre un homme posté sur une des ailes d'un avion de la compagnie russe Red Wings.

«Plus de 150 participants actifs des troubles ont été identifiés, soixante d'entre eux ont été interpellés», a indiqué le service de presse du ministère russe de l'Intérieur dans un communiqué, précisant que neuf policiers ont été blessés et deux d'entre eux ont été hospitalisés.

Dans le sud-ouest de la Russie (République du Daghestan), des militants pro-palestiniens prennent d'assaut l'aéroport international de la région afin de "tuer des Israéliens et des Juifs" après que des rumeurs ont circulé selon lesquelles un avion israélien s'apprêtait à atterrir.

Selon le site spécialisé Flightradar, un vol en provenance de Tel-Aviv de cette compagnie a atterri à 19h, heure locale, (16H00 GMT) à Makhatchkala. Selon le média indépendant russe Sota, il s'agit d'un vol de transit qui devait ensuite décoller vers Moscou à 21h (19H00 GMT). Il était pour l'heure impossible de savoir si l'avion était toujours sur le tarmac et quelle était la situation de ses passagers.

Avant de pénétrer dans le terminal, plusieurs manifestants avaient également tenté de vérifier les passeports des personnes sortant de l'aéroport à la recherche de citoyens israéliens. L'un d'eux pouvait être vu en train de tenir une pancarte : «Les tueurs d'enfants n'ont pas leur place au Daguestan» et d'autres ont crié «Allah Akbar» sur ces vidéos.

Daghestan russe : les images ahurissantes de l'aéroport, où une horde munie de drapeaux palestiniens a pris d'assaut la piste d'atterrissage afin d'attendre un avion en provenance de Tel-Aviv

Les autorités appellent au calme

Le ministre de l'Information de la Tchétchénie, la république voisine, Akhmed Doudaïev, avait appelé plus tôt au cours de la journée, sur le réseau Telegram, au calme face à la hausse des tensions dans le Caucase russe, et à éviter les «provocations». Les attaques visant les juifs «feront le jeu de nos ennemis qui provoquent délibérément le monde dans le contexte du conflit israélo-palestinien», a-t-il affirmé dans une vidéo.

«Ce qui se passe actuellement à Makhatchkala est mauvais. Très très mauvais», a pour sa part commenté sur X (ex-Twitter) la patronne de la chaîne pro-Kremlin Russia Today, Margarita Simonian. La Tchétchénie et le Daguestan sont deux républiques instables de Russie, dont la population est en majorité de confession musulmane.

De son côté, le ministère israélien des Affaires étrangères a déclaré que le Bureau du Premier ministre et le Quartier général de la sécurité nationale (NSH) surveillent de près la situation au Daghestan, et qu'Israël espère que les autorités russes protégeront la sécurité de tous les citoyens israéliens et juifs où qu'ils se trouvent.

Depuis, l'aéroport de Makhatchkala a été temporairement fermé et des forces de l'ordre ont été déployées sur place, a annoncé l'agence de l'aviation russe. «Suite à l'intrusion d'inconnus sur la zone de trafic de l'aéroport de Makhatchkala, il a été décidé de fermer temporairement l'aéroport aux vols à l'arrivée et au départ», a indiqué Rossaviatsia, ajoutant que les forces de l'ordre étaient sur place.