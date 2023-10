Aéroport pris d’assaut au Daguestan : Washington qualifie d’«absurdes» les accusations de Moscou visant Kiev

Les Etats-Unis ont jugé «absurdes» ce lundi 30 octobre les accusations de la Russie qui a reproché à l'Ukraine d'avoir joué un «rôle clé» dans les émeutes anti-Israël la veille dans un aéroport russe du Daguestan.

Une action comparable à un «pogrom» selon la Maison Blanche. Telles ont été les paroles rapportées par la Maison Blanche, concernant les émeutes anti-Israël la veille dans un aéroport de la république caucasienne russe du Daguestan, majoritairement musulmane.

À cela, s’ajoute également une déclaration de Washington, jugeant «absurdes» les accusations de la Russie qui a reproché à l'Ukraine d'avoir joué un «rôle clé» dans cet incident.

«J'ai vu leurs commentaires blâmant l'Ukraine et ils sont absurdes (...) Nous pensons qu'ils devraient plutôt demander des comptes aux personnes responsables», a déclaré à la presse le porte-parole du département d'État, Matthew Miller. «Nous appelons les autorités russes à condamner publiquement ces manifestations violentes et à assurer la sécurité des Israéliens et des juifs en Russie», a ajouté le porte-parole de la diplomatie américaine.

«saper» les relations entre communautés

Une foule d'hommes a envahi dimanche soir le tarmac et le terminal de l'aéroport de la capitale du Daguestan, Makhatchkala, en pleines tensions à travers le monde liées au conflit entre Israël et le Hamas.

Ces heurts ont été «le résultat d'une provocation planifiée et conduite de l'extérieur» dans laquelle Kiev a joué un rôle «clé et direct», a affirmé dans un communiqué la porte-parole du ministère russe des Affaires étrangères, Maria Zakharova. L'opération visait à «saper» les relations entre les différentes communautés religieuses de la Russie, a-t-elle ajouté.