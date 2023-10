Halloween : Kim Kardashian, Ariana Grande, Miley Cyrus... Ces stars internationales ont déjà vécu une expérience paranormale

En cette nouvelle fête d'Halloween, il est bon de rappeler que les célébrités internationales ont elles aussi le droit de se frotter au paranormal. Elles sont nombreuses à avoir témoigné de leur expérience d'un contact avec l'étrange.

Kim Kardashian

La star de téléréalité a suscité une avalanche de réactions sur son compte Instagram le 9 juillet dernier en partageant un cliché intrigant, où une ombre mystérieuse se profile en arrière-plan. De quoi faire dire à ses followers et à la mannequin qu'il pourrait s'agir là d'un fantôme... La photo a immédiatement enflammé sa communauté, accumulant plus de 2,6 millions de likes et des centaines de commentaires à ce jour.

Miley Cyrus

Alors qu’elle séjournait dans un appartement londonien loué avec sa petite sœur Noah Cyrus, cette dernière a soudainement hurlé à cause de l'eau devenue brusquement bouillante, sans qu'aucun robinet ne soit actionné. La star a également juré avoir vu un petit garçon «assis sur le lavabo et me regardant prendre une douche».

Marion Cotillard

Interprétant le rôle d’Édith Piaf dans «La Môme», l’actrice a pensé être possédée par la chanteuse elle-même et a même tenté un exorcisme avec du sel et du feu. Finalement, pour échapper à cette sensation, elle est partie à Bora Bora.

Ariana Grande

En 2013, Ariana Grande a révélé avoir vécu une expérience surnaturelle dans un château hanté à Kansas City, aux États-Unis. Alors qu'elle s'apprêtait à visiter un cimetière voisin, elle a ressenti «un sentiment écrasant de négativité dans toute la voiture [et] du soufre, ce qui est le signe d'un démon». La présence d'une mouche dans la voiture a renforcé son inquiétude, la poussant à renoncer à son expédition.

Adele

La chanteuse a acheté un manoir d’une valeur de sept millions de dollars à Londres, mais dès les premières nuits, elle a été troublée par des bruits étranges, laissant penser que la maison était hantée. Pour faire face à ces phénomènes, l'interprète de «Someone Like You» a engagé un garde du corps pour la protéger 24 heures sur 24, ne voulant pas rester seule dans la demeure.

Nicolas Cage

En 2007, l'acteur a acquis la célèbre demeure de Madame LaLaurie, connue pour avoir été le théâtre de tortures et de meurtres perpétrés au 19e siècle par la maîtresse des lieux, Delphine Lalaurie, sur des esclaves. Cage a affirmé que cette propriété, qualifiée de «plus hantée d’Amérique», était entourée de cinq ou six fantômes.

Kesha

La popstar a avoué avoir eu des relations intimes avec un esprit en 2012, sans connaître son nom. Quelques mois plus tard, elle a confié à Jimmy Kimmel qu'elle avait dû faire appel à un hypnothérapeute pour exorciser son vagin, prétendument possédé par un autre esprit.