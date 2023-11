Élargissement de l’Union Européenne : Ursula von der Leyen se rend à Kiev pour discuter avec Volodymyr Zelensky

La présidente de la Commission européenne Ursula von der Leyen est arrivée ce samedi 4 novembre à Kiev pour discuter avec le président ukrainien Volodymyr Zelensky de l'élargissement de l’UE.

Le chemin vers l’adhésion de l’Ukraine à l’UE se poursuit. Arrivée à Kiev ce samedi, la présidente de la Commission européenne Ursula von der Leyen va rencontrer le président ukrainien Volodymyr Zelensky, a-t-elle annoncé sur X

«Je suis ici pour discuter du chemin d'adhésion de l'Ukraine à l'UE», ainsi que du soutien financier de l'UE «pour reconstruire l'Ukraine en tant que démocratie moderne et prospère», a-t-elle indiqué à son arrivée à la gare de Kiev.

La Commission doit rendre le 8 novembre son rapport sur l'état des progrès réalisés par l'Ukraine, la Moldavie et la Géorgie, et se prononcer sur l'ouverture ou non de négociations d'adhésion, avant que les Vingt-Sept ne se saisissent de la question lors d'un sommet à Bruxelles à la mi-décembre.

Lors de cette sixième visite en Ukraine depuis le début de l'invasion russe en février 2022, la dirigeante compte également aborder «le soutien militaire» des Européens, ainsi que «le douzième paquet de sanctions» de l'UE contre la Russie, en cours de préparation, a-t-elle déclaré à des journalistes.

Good to be back in Kyiv for my 6th war time visit.





I’m here to discuss Ukraine’s accession path to the EU.





The EU’s financial support to rebuild Ukraine as a modern, prosperous democracy.





And how we will continue to make Russia pay for its war of aggression. pic.twitter.com/dLJ6bUz4UU

