Etats-Unis : Joe Biden appelé à ne pas se représenter après la publication d’un sondage défavorable aux Démocrates

Joe Biden devrait-il renoncer à se présenter pour 2024 ? C’est ce que pense plusieurs observateurs après la publication d’un nouveau sondage défavorable au clan démocrate.

Trop vieux pour gouverner les États-Unis et pas assez populaire pour convaincre les Américains ? La candidature de Joe Biden pour 2024 est de plus en plus remise en cause. Plusieurs observateurs et experts politiques américains ont appelé le président américain à se retirer de la course à la Maison blanche après la publication d’un nouveau sondage défavorable au camp démocrate.

En effet, une étude de Siena Polls pour le New York Times, publiée lundi 6 novembre, Joe Biden est devancé par Donald Trump dans cinq des six États les plus importants pour l’élection présidentielle. Donald Trump devance ainsi Joe Biden dans le Nevada, la Géorgie, l’Arizona, le Michigan et la Pennsylvanie, d’entre 3% et 9% des voix.

Ces États, appelés «swing states» en anglais, sont ceux où les résultats sont généralement très serrés lors des élections, et les plus susceptibles de basculer d’un camp à l’autre en fonction des années et des élections. Il est donc crucial pour un candidat d’obtenir une majorité des voix dans ces États pivots. Lors des précédentes élections, en 2020, Joe Biden avait battu Donald Trump dans ces cinq états, ainsi que dans le Wisconsin.

Une campagne en perte de vitesse

Selon le New York Times, Joe Biden est en train de perdre sa base électorale dans ces États clés. Le vote des électeurs de moins de 30 ans, ainsi que le vote hispanique et afro-américain pour le candidat démocrate sont en recul. Certains représentants de groupes de jeunes votant ont déjà appelé Joe Biden à changer sa politique vis-à-vis de Gaza, à ne pas soutenir inconditionnellement la riposte d’Israël dans les territoires palestiniens et à appeler au cessez-le-feu, au risque de perdre leurs voix pour 2024.

Les Américains ne sont par ailleurs pas convaincus par la politique économique de Joe Biden, et ont peur que ses choix entraînent les États-Unis dans des conflits à l'étranger, notamment en raison de son soutien à l'Ukraine contre la Russie. L'un des sujets sur lequel il peut toutefois capitaliser est le droit à l'avortement, fortement restreint depuis un an et demi, conséquence des années de Donald Trump au pouvoir.

Même si l’élection présidentielle n’a lieu que dans un an, plusieurs observateurs et figures démocrates appellent Joe Biden à retirer sa candidature face à ces sondages décevants. «Si Joe Biden se retirait, il entrerait dans l'histoire comme un homme d'État accompli qui a battu Trump et accompli beaucoup de choses. S'il décide de se présenter à nouveau, cela pourrait entrer dans l'histoire comme l'une des grandes tentatives excessives de tous les temps qui nous mènerait à un second mandat désastreux de Trump», a notamment déclaré Andrew Yang, candidat face à Joe Biden lors de la primaire démocrate de 2020, comme le rapporte The Guardian.

L'âge, l'argument principal

David Axelrod, ancien conseiller du président Barack Obama, a suggéré à Joe Biden de réfléchir à la pertinence de sa candidature dans un message posté sur X. «Il se passera beaucoup de choses au cours de l'année prochaine que personne ne peut prédire et l'équipe de Biden affirme que sa détermination à se présenter est ferme. (…) Ce qui le préoccupe le plus, c'est que son plus gros handicap est la seule chose qu'il ne peut pas changer. Parmi tous les imprévisibles, il y a une chose qui est sûre : la flèche de l’âge ne pointe que dans une seule direction», a-t-il souligné.

En effet, de nombreux électeurs jugent que Joe Biden, âgé de 80 ans, est trop vieux pour se représenter. Selon le sondage du New York Times, 71% des Américains le jugent trop vieux pour être président (contre seulement 39% pour Donald Trump alors qu’ils n’ont que trois ans d’écart), et 62% estiment qu’il n’a plus la vivacité intellectuelle nécessaire pour exercer cette fonction.

Par ailleurs, selon les sondages, les inculpations de Donald Trump dans de multiples affaires, civiles et pénales, n’ont pour le moment aucune incidence dans les intentions de vote pour lui dans les États pivots. Une condamnation pourrait en revanche lui faire perdre des points.