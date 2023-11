Le pape François destitue un évêque américain très critique envers lui

Le Vatican a annoncé ce samedi le remplacement de Mgr Joseph Strickland. Une sanction rare, qui intervient après de très vives critiques émises par cet évêque américain contre le pape François.

Une décision rarissime. Le pape François a révoqué ce samedi l'évêque américain Joseph Strickland, un éminent conservateur qui a critiqué à plusieurs reprises sa papauté, a annoncé le Vatican.

«Le Saint-Père a relevé du gouvernement pastoral du diocèse de Tyler (États-Unis) Joseph E. Strickland», a annoncé le Vatican dans un communiqué, quelques semaines après l'envoi par François, en juin, de deux évêques américains dans le diocèse de Joseph Strickland, au Texas.

L'évêque d'Austin, Joe Vasquez, a été nommé administrateur apostolique du diocèse, poursuit ce texte sans autre précision.

L'un des plus éminents critiques du pape

Le Vatican a précisé que son diocèse avait fait l'objet d'une visite apostolique cet été, «officiellement pour des questions liées à l'administration plus que sur ses positions critiques à l'encontre du pontife argentin».

Joseph Strickland, nommé par l’ancien pape Benoit XVI en 2012, a été l'un des plus éminents critiques du pape François. Dans un message publié au début de l'année sur X (ex Twitter), Joseph Strickland avait notamment accusé le pape de «saper le dépôt de la foi».

La papauté a indiqué par ailleurs dans un communiqué qu'«après la publication en août 2018 d’une violente lettre de Mgr Carlo Maria Vigano, nonce apostolique aux États-Unis de 2011 à 2016, accusant le pape François d’avoir couvert les abus commis par l’ex-cardinal de Washington Theodore McCarrick, Mgr Strickland avait déclaré considérer ces accusations comme "crédibles", faisant même lire la lettre de l’ancien nonce dans les paroisses de son diocèse».

Aucun commentaire immédiat sur sa destitution

Plus récemment, en septembre, Joseph Strickland avait répondu sur son blog aux rumeurs selon lesquelles le Vatican l’encourageait à démissionner. «Je ne peux pas démissionner de mon poste d'évêque de Tyler, car cela reviendrait à abandonner le troupeau dont j'ai la charge», avait-il écrit. Et d'ajouter : «J'ai également déclaré que je respecterai l'autorité du pape François s'il me démet de mes fonctions d'évêque de Tyler».

Joseph Strickland n'a pour le moment fait aucun commentaire sur sa destitution.