«Je déplore ce que je vois en France aujourd'hui» : le témoignage d'un Franco-Palestinien vivant à Bethléem

Depuis le 7 octobre et l'attaque du Hamas en Israël, la situation au Proche-Orient est extrêmement tendue. Les équipes de CNEWS se sont rendues à Bethléem pour y recueillir le témoignage de Fadi Kattan, un chef et hôtelier Franco-Palestinien.

Un message de paix. Fadi Kattan, Franco-Palestinien originaire de Bethléem lance un appel à l'apaisement, alors que le conflit entre Israël et le Hamas, consécutif des attaques du 7 octobre dernier, se poursuit. «Ce qui me désole, ce qui me fait mal au coeur, c'est le fait, qu'aujourd'hui, trente jours après» la situation est au point mort, a-t-il expliqué au micro de CNEWS.

Et de poursuivre : «Je me suis dit à un moment, il faut qu'il y ait quelqu'un de courageux de ces leaders du monde qui puisse dire "on arrête !"».

«IL FAUT ARRÊTER LES ATTAQUES ANTISÉMITES ET CONTRE LES MUSULMANS EN FRANCE»

Cette figure de la culture palestinienne, Français du côté maternel, s'est également dit consterné par la flambée des actes antisémites qui touche la France actuellement. «Je déplore ce que je vois en France aujourd'hui, où le conflit israélo-palestinien, les massacres qu'il y a en ce moment ici, sont importés en France dans une logique complètement différente», a-t-il ainsi souligné.

«Il faut arrêter les attaques antisémites, il faut arrêter les attaques contre les musulmans en France parce que ça n'a rien à voir avec ce qui se passe aujourd'hui sur le terrain», a ajouté Fadi Kattan.

Depuis le début de la guerre, ce chef et hôtelier n'a pas pu rouvrir son établissement, situé à Bethléem.