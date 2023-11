Canada : une école juive de Montréal de nouveau ciblée par des coups de feu

Ce dimanche 12 novembre, une école juive de Montréal, au Canada, a de nouveau été la cible de coups de feu. Ce même établissement avait déjà été visé plus tôt dans la semaine par des tirs.

Les tensions liées à la guerre entre Israël et le Hamas s’intensifient au Canada. Ce dimanche matin, une école confessionnelle juive a été une nouvelle fois la cible de coups de feu. «Vers 5h locale (10h GMT), plusieurs appels ont été reçus au 911 (police, ndlr) pour des coups de feu entendus par des citoyens», a déclaré la porte-parole de la police, Véronique Dubuc.

Aucun blessé n’est à déplorer, la police ayant confirmé que l’établissement scolaire était vide au moment des faits. Des témoins ont affirmé avoir vu une voiture s’enfuir rapidement après les tirs, mais aucune arrestation n’a eu lieu pour le moment. Sur place, la police a pu constater la présence d’impacts de balles sur les murs de l’école et des douilles au sol.

Valérie Plante, la maire de Montréal, a déploré cette nouvelle attaque. «Une école juive de l’arrondissement de Côte-des-Neiges–Notre-Dame-de-Grâce a de nouveau été la cible de balles. C’est un geste odieux et nous n’accepterons pas que Montréal soit le théâtre de tels actes», a-t-elle déclaré sur X, assurant que la police était mobilisée pour retrouver les coupables.

Une autre école également visée la semaine passée

Ce même établissement avait déjà été la cible de tirs dans la nuit de jeudi à vendredi dernier, ainsi qu’une seconde école juive. Ces deux salves de tirs s’ajoutent à des lancers de cocktails molotov contre une synagogue la semaine dernière.

Des actes antisémites qui ont profondément choqué les Canadiens, à commencer par le Premier ministre Justin Trudeau. «On a appris avec horreur que des écoles juives de Montréal ont été visées par des coups de feu la nuit dernière. Je condamne cette violence antisémite dans les termes les plus forts. Et je vais être clair : cette haine n’a pas sa place au Canada et on doit tous la dénoncer», avait-il déclaré sur X jeudi dernier.

Les autorités ont constaté une hausse des actes antisémites depuis la réponse de l’État d’Israël à l’attaque terroriste du Hamas sur son territoire du 7 octobre dernier.