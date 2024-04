Gabriel Attal au Canada : climat, écologie, commerce… Quels sont les enjeux du déplacement du Premier ministre ?

Le Premier ministre français Gabriel Attal va prendre la direction du Canada dès ce mercredi 10 avril pour évoquer avec son homologue Justin Trudeau des points stratégiques liés à la coopération des deux pays dans des domaines comme le climat, le commerce, l’écologie ou encore le Ceta.

Une visite à la portée géostratégique. En déplacement au Canada dès mercredi et ce pendant deux jours et demi, le Premier ministre Gabriel Attal va profiter de l’occasion pour discuter avec son homologue canadien Justin Trudeau de la coopération économique des deux pays dans des secteurs clés.

Le chef du gouvernement français arrivera mercredi soir à Ottawa, où il débutera sa visite par un dîner avec Justin Trudeau autour de la francophonie. Dans ce domaine, la France accueillera en octobre le 19e sommet de la Francophonie à Villers-Cotterêts.

Le dernier déplacement d’un Premier ministre français au Canada remontait à Manuel Valls en octobre 2016. Emmanuel Macron s’était également rendu dans le pays en juin 2018 pour un sommet du G7.

L’avenir du Ceta en question

Justin Trudeau et Gabriel Attal discuteront jeudi matin du problème épineux du Ceta (accord économique et commercial global) en France, notamment en raison de la colère agricole exprimée ces derniers mois.

L’accord, entré en vigueur à titre provisoire à l'échelle européenne le 21 septembre 2017, doit encore être ratifié par 10 pays du Vieux Continent. En France, le Sénat a voté contre ce traité le 21 mars dernier. Son retour à l'Assemblée nationale n'aura pas lieu en tout cas avant les élections européennes du 9 juin «car ce sujet nécessite un temps de débat apaisé», selon le gouvernement.

Gabriel Attal emmènera dans sa délégation des représentants de filières «directement bénéficiaires du Ceta et mobilisés pour le défendre», selon Matignon. Ce traité de libre-échange a contribué à doper les échanges commerciaux entre les deux pays. Le Canada «est un excellent marché d'exportations pour la France», a rappellé Geneviève Dufour, experte en droit du commerce international à l'Université d'Ottawa.

Un engagement sur le plan climatique

Le Premier ministre français va aussi aborder la question des minerais dits «critiques» exportés par le Canada, qui sont essentiels pour la transition énergétique et permettent à la France de diversifier ses approvisionnements.

Sur le plan climatique, Gabriel Attal défendra le «Pacte de Paris pour les peuples et la planète» (4P) lancé en juin 2023, afin de refonder le système financier mondial et de lutter contre le réchauffement et la pauvreté. Paris souhaiterait un engagement «ambitieux» de son partenaire qui enverrait aussi «un signal» en France sur l’une des thématiques importantes du quinquennat d’Emmanuel Macron.

Un discours de gabriel Attal attendu à l’Assemblée du Québec

Gabriel Attal se rendra ensuite au Québec, une province francophone du Canada avec laquelle la France entretient une relation «directe et privilégiée». Il prendra la parole jeudi après-midi devant l'Assemblée nationale du Québec.

Après la visite d'une école vendredi matin, le chef du gouvernement présidera avec son homologue québécois François Legault, la 21e des Rencontres alternées des Premiers ministres français et québécois (RAPM), dont la dernière édition en France remontait à mars 2018. Ils se rendront également ensemble à Montréal pour une séquence économique, où ils échangeront avec des chefs d'entreprises.

Gabriel Attal terminera sa visite devant la communauté française, comptant plus de 200.000 ressortissants au Canada. Cinq ministres l'accompagneront : Eric Dupond-Moretti (Justice), Sylvie Retailleau (Enseignement supérieur), Franck Riester (Commerce extérieur et francophonie), Roland Lescure (Industrie et énergie), et Patricia Miralles (Anciens combattants).