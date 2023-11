«L'équivalent de 25 à 30 cigarettes par jour» : l'air de New Delhi, en Inde, particulièrement toxique après un festival

À New-Delhi (Inde), l’indice de la qualité de l’air est particulièrement mauvais ce lundi 13 novembre, après que des pétards ont été allumés pendant le festival de Diwali.

Les habitants de New-Delhi se sont réveillés ce matin sous un ciel enfumé. Cela fait déjà des semaines que la capitale indienne lutte contre l’air toxique qui stagne au-dessus des immeubles. Mais depuis dimanche, la situation s'est aggravée.

Les Indiens de tout le pays sont descendus dans la rue pour célébrer Diwali, la fête la plus importante en Inde, en allumant des feux d’artifice et des lanternes, causant des nuages de fumée. Les pneumologues ont estimé que respirer l’air toxique de la capitale équivaut à fumer 25 à 30 cigarettes par jour.

Ce lundi matin, l’application Sameer, qui fournit des mises à jour horaires basées sur les données du Conseil fédéral de contrôle de la pollution, a mesuré l’indice de qualité de l’air dans 37 stations de surveillance à New-Delhi. Celui-ci est considéré 13 à 20 fois supérieur au niveau recommandé par l’Organisation mondiale de la santé (OMS).

Les vacances scolaires décalées

L'air est considéré comme toxique à cause du niveau particulièrement élevé de particules fines pouvant obstruer les poumons et provoquer des maladies. L'air étouffant provoque des difficultés à respirer, des irritations de la peau et des yeux. La mauvaise qualité de l'air peut aussi provoquer des maladies neurologiques, cardiovasculaires comme l’asthme et pulmonaire comme la bronchite, et cancers.

La Cour suprême indienne avait pourtant interdit l’utilisation de pétards pendant ce festival mais cette règle n’a pas été appliqué. La situation est à ce point critique ans la capitale que le gouvernement a anticipé les vacances scolaires pour les écoles afin de protéger les enfants.

New-Delhi est classée parmi les villes où l'air est le plus pollué au monde. La qualité se dégrade majoritairement en hiver à cause des agriculteurs qui brûlent des chaumes pour recouvrir les champs. Dû à l'absence de vent, la fumée et les polluants stagnent.