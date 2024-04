Football : un dirigeant indien suspendu pour avoir frappé deux joueuses alors qu’il était en état d’ébriété

Un dirigeant indien, membre du comité exécutif de la All India Football Federation, a été suspendu pour avoir frappé deux joueuses alors qu’il était en état d’ébriété.

L’incident est survenu dans l’État de Goa. Deepak Sharma, membre du comité exécutif de la All India Football Federation (AIFF), a été suspendu «jusqu’à nouvel ordre» pour avoir frappé et agressé deux joueuses la semaine dernière, alors qu’il était en état d’ébriété. «Le cas particulier a été renvoyé à la commission de discipline et sera examiné d'urgence», a indiqué un communiqué relayé par l’AFP.

Selon les médias indiens, Deepak Sharma aurait fait irruption dans la chambre des deux footballeuses, qui appartiennent au Khad FC, club de l’Himachal Pradesh qui évolue en 2e division indienne, et il les aurait agressées. Arrêté avant d’être libéré sous caution par la police, le dirigeant a nié les accusations à son encontre.

Après la révélation de ces événements, Kalyan Chaubey, président de l’AIFF, a réaffirmé la volonté et la détermination de la fédération indienne de «promouvoir le football féminin dans un environnement sûr et favorable», et qu'elle prendrait «toutes les mesures nécessaires pour s'en assurer».