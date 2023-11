Lampedusa : vers un nouvel épisode migratoire ?

En septembre dernier, la petite île italienne de Lampedusa voyait débarquer plus de 10.000 migrants sur ses terres. Aujourd'hui, l'Italie craint un nouvel épisode migratoire de forte ampleur.

Des chiffres alarmants. Il y a deux mois, l'Italie avait vu plus de 10.000 migrants arriver sur l'île de Lampedusa via des ferrys. Le mois de novembre pourrait être marqué par un nouvel épisode migratoire. C'est en tout cas ce que craignent les autorités italiennes. En quelques heures, la Croix Rouge a récemment constaté l'arrivée de plus de 1.000 personnes sur l'île. Un chiffre confirmé par Frontex.

«Ces îles ont un pouvoir tel d'attraction, que les migrants vont continuer à y aller. D'autre part, on sait que les hotspots à Lampedusa sont totalement submergés et ne sont pas capables d'effectuer un tri entre les migrants qui devraient pouvoir avoir le droit de déposer une demande d'asile et les autres», explique le consultant international et spécialiste des migrations, Paul Gourévitch à CNEWS.

LA MÉDITERRANÉE CENTRALE, ROUTE MIGRATOIRE LA PLUS FRÉQUENTÉe

La Méditerranée centrale est la route migratoire la plus fréquentée en 2023 avec plus de 143.000 entrées illégales observées depuis le début de l'année, soit une hausse de 68 % sur un an, selon les chiffres de Frontex. Des chiffres jamais atteints depuis 2016.

L'île italienne n'est pas la seule à être touchée par des problèmes migratoires. Les Canaries ont enregistré des chiffres record pour le mois d'octobre avec 13.000 entrées illégales en 31 jours soit quasiment autant que depuis le début de l'année 2023 pour cette île située dans l'océan Atlantique. «Dans la mesure où l'Union européenne voudrait renforcer le contrôle sur les routes de la Méditerranée centrale, les gens essayent (de passer) soit par l'Occident, l'océan Atlantique et la Méditerranée occidentale, soit par la Méditerranée orientale», ajoute Paul Gourévitch.

Les îles comme Lampedusa ou les Canaries sont la plupart du temps la première étape du périple des migrants qui cherchent, ensuite, à rejoindre l'Europe de l'Ouest et notamment la France.