Sondage : 66% des Français estiment que l’immigration extra-européenne peut être un danger pour le pays

Un sondage exclusif de l’institut CSA pour CNEWS, paru ce jeudi 23 novembre, indique que 66% des Français estiment que l’immigration extra-européenne peut être un danger pour le pays.

Une crainte qui touche une majorité des sondés. Selon les données d'un sondage exclusif de l’institut CSA pour CNEWS, publiées ce jeudi, 66% des Français estiment que l’immigration extra-européenne peut être un danger pour le pays. A l'inverse, 33% des personnes interrogées ne pensent pas que cette immigration puisse constituer un danger, lorsque 1% des sondés ne se sont pas prononcés.

Cette crainte massivement exprimée peut s’expliquer par la peur qu’ont les Français de vivre un nouvel épisode migratoire massif.

A cet égard, l'actualité récente a notamment remis en lumière l’île italienne de Lampedusa où 10.000 migrants, majoritairement originaires d’Afrique, tentent de rejoindre l’Europe.

Dans le détail, les femmes sont légèrement plus nombreuses (67%) que les hommes (66%) à estimer que l’immigration provenant hors d'Europe peut représenter un danger pour la France.

Les différences de point de vue sont en revanche plus prononcées lorsque l’on se penche sur l’âge des sondés. Ainsi, 73% des 65 ans et plus partagent cette angoisse, de même que 71% des 25-34 ans. Au contraire, les 18-24 ans (45%) et les 35-49 ans (38%) sont ceux qui répondent le moins «oui», même si celui-ci l'emporte.

Les membres de la classe moyenne (CSP-) et les inactifs se montrent plus inquiets face à cette immigration. Ils sont respectivement 68% et 67% a considérer que cette dernière est un potentiel danger pour la France alors que les CSP+ ont répondu «oui» à 64%.

Un clivage gauche-droite flagrant

Sur les questions sociales, le clivage du spectre politique français se fait particulièrement ressentir. La question de l’immigration extra-européenne n’échappe pas à cette observation et un écart évident s'observe entre les Français se réclamant des partis de gauche et ceux des partis de droite.

De ce fait, les Français sondés proches de la gauche sont 55% à rejeter l'idée selon laquelle l’immigration venant de l’extérieur du continent européen puisse être un danger pour la France. Dans le détail, les sympathisants d’Europe Écologie-Les Verts sont seulement 29% à avoir répondu «oui» à la question posée, suivis par ceux de la France insoumise (37%) et du Parti socialiste (41%).

Il faut cependant noter que l'ensemble de la gauche radicale adhère majoritairement (54%) à l'idée que l'immigration hors Europe peut être dangereuse pour la France.

C’est à la droite du spectre politique que l’immigration extra-européenne est le plus considérée comme un potentiel danger par les Français. Dans l'ensemble, ils sont ici 89% à craindre ces arrivées d’étrangers extra-européens. Ce sont les sondés se réclamant proches du Rassemblement national qui sont les plus inquiets (95%), suivis de ceux des Républicains (86%).

D’ordinaire plus tranchés sur les questions d’immigration, les partisans du parti d’Éric Zemmour, Reconquête, sont ceux qui se montrent le plus indécis en la matière. S’ils sont tout de même 89% à considérer cette immigration comme un danger, 5% ont pourtant choisi de ne pas se prononcer.

Les Français sondés se réclamant du parti de la majorité présidentielle, Renaissance, sont les plus proches de la moyenne nationale puisqu'ils sont 67% à estimer que l'immigration extra-européenne peut représenter un danger pour la France.

* Sondage réalisé par questionnaire auto-administré en ligne, du 21 au 22 novembre, auprès d’un échantillon représentatif de 1.012 personnes âgées de 18 ans et plus, selon la méthode des quotas.