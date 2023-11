Près de 60 °C ressentis : comment le Brésil lutte contre une canicule exceptionnelle

Le Brésil est en proie depuis une semaine à une importante canicule, notamment dans la ville de Rio de Janeiro, où la température ressentie a atteint le record historique de 59,7 °C.

Une chaleur étouffante, un soleil de plomb… Le Brésil est en proie depuis plusieurs jours à une très importante vague de chaleur, dans le centre et le sud du pays. L’institut national de météorologie du pays (Inmet) a placé neuf États en alerte rouge «grand danger» à cause de la chaleur.

Samedi, le mercure est monté à 43,8 °C à Rio de Janeiro, et la ville a enregistré un record historique de température ressentie, avec 59,7 °C relevé par Alerta Rio, l’organisme qui enregistre les températures depuis 2014. L’été n’a cependant pas encore commencé au Brésil, qui est encore au printemps. Selon l’Inmet, les températures dans les régions concernées par la vague de chaleur sont en moyenne 5 °C plus élevées que les normales de saison.

#Atenção: Onda de #calor persiste amanhã (19), em áreas de RO, MT, GO, TO, MG, RJ e em todo o estado do ES e DF. A temperatura pode ficar 5ºC acima da média por um período maior que 5 dias.





Confira o aviso vermelho (grande perigo)





Hidrate-se! — INMET (@inmet_) November 18, 2023

Les habitants des villes situées en bord de mer ont pris les plages d’assaut, à l’instar des célèbres plages de Copacabana et Ipanema à Rio, pour tenter de se rafraîchir. Les habitants de la plus grande favela de Rio ont quant à eux eu beaucoup plus de mal à supporter la chaleur, en raison de coupures d’électricité qui les empêchaient de faire fonctionner les climatisations ou les ventilateurs.

Dès le début de la vague de chaleur, le gouvernement fédéral a émis des recommandations à la population, rappelant notamment l’importance de boire beaucoup d’eau mais également de mettre de la crème solaire pour éviter les insolations ; les autorités ont également appelé à une plus grande vigilance concernant les enfants et les personnes âgées.

À Rio, la compagnie des eaux et des égouts de l’État a distribué des gobelets d’eau fraîche gratuitement dans les zones les plus fréquentées de la ville, et les habitants ont également pu venir remplir leurs bouteilles d’eau.

Vendredi, une fan de la chanteuse Taylor Swift est décédée après un concert que la star américaine donnait à Rio de Janeiro. Les organisateurs du show ont été pointés du doigt pour ne pas avoir autorisé le public à amener des bouteilles d'eau malgré la vague de chaleur. Le second concert de la chanteuse, qui devait avoir lieu ce samedi, a été reporté à lundi, car les températures sont censées baisser en début de semaine.