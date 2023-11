Canicule à Rio : Taylor Swift reporte son concert de samedi après la mort d’une fan

La chanteuse américaine Taylor Swift a annulé le deuxième concert qu’elle devait donner à Rio ce samedi 18 novembre, la ville étant en proie à des chaleurs extrêmes. La veille, une fan est décédée au cours de son premier show brésilien.

La température ressentie a grimpé à 59,3 °C à Rio de Janeiro cette semaine, un record absolu dans la ville brésilienne depuis le début des relevés en 2014. La ville est accablée par la chaleur, et c’est dans ces conditions climatiques que la star planétaire Taylor Swift a donné son premier concert brésilien de son «Eras Tour» vendredi soir.

Cependant, la chanteuse américaine a pris la décision de reporter son second concert, qui devait avoir lieu samedi soir, en raison de la mort d’une fan au cours de son concert de vendredi.

«C'est avec le cœur brisé que je dis que nous avons perdu une fan plus tôt dans la soirée», a écrit Taylor Swift sur son compte Instagram. «Je ne peux même pas vous dire à quel point je suis dévastée», a-t-elle ajouté, avant d'annoncer le report de son show à lundi 20 novembre. «La sécurité et le bien-être de mes fans, des autres artistes et des techniciens doivent toujours être la priorité», a-t-elle écrit en story.

La jeune victime, âgée de 23 ans, est décédée à la suite d’un arrêt cardio-respiratoire. Elle n’a pas pu être réanimée par les secours. Pour le moment, selon les autorités, «les causes de la mort ne peuvent pas être déterminées».

Après la mort de la jeune femme, les organisateurs ont été vivement critiqués pour avoir interdit aux spectateurs d’amener leurs bouteilles d’eau lors du concert. Le ministre brésilien de la Justice, Flavio Dino, a depuis demandé à tous les organisateurs d’événement de garantir un accès à l’eau potable au public.

Le gouvernement brésilien a donné vingt-quatre heures à Time For Fun, la société de production des concerts de Taylor Swift, pour lui fournir les informations sur la mort de la fan lors du concert, selon CNN Brésil. Des poursuites pourront être engagées.

Samedi, avant l’annonce du report du concert, les fans faisaient déjà la queue pour entrer dans le stade, et les pompiers lançaient de l'eau sur la foule contre la chaleur. Rio est en proie depuis plusieurs jours à des températures extrêmes, et le mercure est monté jusqu’à 40 °C.