«J’ai entendu combien ils souffrent tous les deux» : le pape François a rencontré des familles israéliennes et palestiniennes

Le pape François a reçu au Vatican une famille israélienne et une famille palestinienne, dans la matinée, et demande de cesser le bruit des armes au Proche-Orient.

«J’ai entendu combien ils souffrent tous les deux», a confié le pontife après s'être entretenu au Vatican avec deux familles d'Israël et de Palestine. Le pape François a écouté la souffrance qui résulte des deux partis ennemis et appelle une nouvelle fois à prier pour la paix en Terre Sainte. Parmi les membres des familles, étaient invités des proches d'otages israéliens détenus par le Hamas à Gaza et des proches de prisonniers palestiniens en Israël.

«Ce n’est pas la guerre, c’est du terrorisme», a-t-il fustigé en mentionnant le conflit en cours au Proche-Orient et sans désigner de responsable.

Le pape a récemment souligné que «tout être humain, qu'il soit chrétien, juif, musulman, de n'importe quel peuple et religion, est sacré, précieux aux yeux de Dieu et a le droit de vivre dans la paix».

Fidèle à la ligne de neutralité du Saint-Siège dans cette guerre, il a conclu son discours en disant : «Prions pour le peuple palestinien. Prions pour le peuple israélien. Pour que vienne la paix».

Le Vatican avait en amont expliqué que les deux rencontres distinctes avaient un «caractère exclusivement humanitaire», le pape François souhaitant manifester «sa proximité spirituelle avec la souffrance de chacun».