«Au nom de Dieu, cessez le feu !» : le vibrant appel à la paix au Proche-Orient du Pape François

Depuis sa fenêtre du palais apostolique du Vatican, le pape François a appelé, ce dimanche 5 novembre, à la libération immédiate des otages et à un soutien humanitaire pour Gaza, mais plus globalement à un appel à la paix.

Un cri de désespoir du souverain pontife. Au cours de l’angélus présidé ce dimanche 5 novembre, le pape François a appelé à la paix au Proche-Orient, alors que le conflit entre Israël et le Hamas se poursuit sans baisse d’intensité depuis près d’un mois. «Je vous prie de vous arrêter, au nom de Dieu, cessez le feu !», a-t-il notamment déclaré depuis sa fenêtre.

Je ne cesse de penser à la grave situation en Palestine et en Israël, où tant de personnes ont perdu la vie. Je vous supplie d'arrêter, au nom de Dieu : cessez le feu ! J'espère que tous les moyens seront mis en œuvre pour éviter à tout prix une aggravation du conflit. — Pape François (@Pontifex_fr) November 5, 2023

Après la prière mariale, le souverain pontife argentin s’est inquiété de «la grave situation en Palestine et en Israël, où tant de personnes ont perdu la vie». Plus de 10.000 morts, 1.400 du côté israélien et 9.000 du côté palestinien, seraient à déplorer depuis le début du conflit.

Depuis sa fenêtre du palais apostolique du Vatican, le chef de l’Église catholique a exhorté à chercher «toutes les voies pour éviter absolument un élargissement du conflit». «Que l’on libère immédiatement les otages», a-t-il aussi demandé, alors qu’environ 240 personnes sont retenues par le Hamas à Gaza.

Le pape multiplie les appels à la paix

Le pape a demandé en particulier que les enfants «soient rendus à leur famille», évoquant également d’autres conflits aux quatre coins du monde. «Pensons aux enfants, à tous les enfants touchés par cette guerre, et aussi en Ukraine et dans d’autres conflits», a ajouté le pontife, avant de déplorer : «On est en train de tuer leur avenir ». Et d’inviter la foule de quelque 23.000 personnes à prier «pour que l’on ait la force de dire ‘assez’».

Depuis le début du conflit armé, le pape François n’a cessé d’appeler à déposer les armes, à garantir l’accès à une aide humanitaire à Gaza, et à libérer immédiatement les otages israéliens. Il s’était également entretenu, le 2 novembre dernier, avec le président de la Palestine, Mahmoud Abbas comme indiqué par le Bureau de presse du Saint-Siège.

La diplomatie vaticane multiplie également les initiatives de promotion du dialogue. Monseigneur Paul Gallagher, secrétaire en charge des rapports avec les États, a ainsi échangé par téléphone avec Hossein Amir-Abdollahian, ministre des Affaires étrangères de la République islamique d’Iran, le 30 octobre, afin de plaider pour la «nécessité absolue d’éviter l’aggravation du conflit et de parvenir à une solution à deux États».