Belgique : au moins 85 tombes dégradées dans le carré juif d'un cimetière, les autorités dénoncent un acte antisémite

Au moins 85 tombes du carré juif d'un cimetière de Charleroi, en Belgique, ont été vandalisées. La ville dénonce la «nature antisémite» des faits.

Tombes dégradées et objets volés : le carré juif d'un cimetière de Charleroi, en Belgique, a été vandalisé. Ce jeudi 23 novembre, les autorités de cette grande ville wallonne ont dénoncé «un acte de nature antisémite».

Au moins 85 sépultures ont été détériorées et des étoiles de David en bronze ont été dérobées. Dans un communiqué, le bourgmestre de Charleroi, Paul Magnette, a condamné «avec force ces agissements abjects». Il a précisé avoir fait le nécessaire pour prévenir chaque famille et signalé avoir «peu de doute sur la nature antisémite des intentions».

Une plainte déposée

Une porte-parole du bourgmestre a précisé que les vandales ont abîmé les tombes en voulant dérober les objets de bronze. Ils ont fait usage d'outils pour les descellés, endommageant les sépultures dans le processus.

L'acte de vandalisme a été découvert mercredi par le fossoyeur du cimetière de Marcinelle et les faits remonteraient à la nuit précédente. La ville a déposé plainte et une enquête a été ouverte. D'après les premiers éléments, seul le carré juif a été visé et aucun graffiti ou message écrit n'a été observé.

Depuis le déclenchement de la guerre entre Israël et le Hamas, le 7 octobre dernier, la Belgique a enregistré une hausse des signalements d'actes ou propos antisémites. Aussi, la communauté juive, ses écoles et lieux de culte font actuellement l'objet d'une vigilance policière accrue.