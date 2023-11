Burkina Faso : au moins 40 civils tués lors d'une attaque terroriste

Au moins 40 civils ont été tués dans une attaque jihadiste massive dimanche à Djibo, dans le nord du Burkina Faso, a annoncé ce mardi une agence de l'ONU.

«Un grand nombre de combattants» du Groupe de soutien à l'islam et aux musulmans (GSIM) affilié à al-Qaïda, «a attaqué dimanche une base militaire, des maisons et les camps de personnes déplacées internes dans la ville de Djibo, dans la région du Sahel, tuant au moins 40 civils et en blessant plus de 42», a annoncé mardi le Haut commissariat de l'ONU aux droits de l'Homme.

«Les assaillants, venus massivement à bord de motos et (véhicules) pickup», ont mené une attaque massive contre un détachement de l’armée de Djibo. L’offensive a été menée par «plusieurs vagues de groupes armés» et a duré plus de trois heures. Des dizaines de soldats jihadistes ont été tués au cours d'une riposte de l'armée, selon une source sécuritaire.

«DES ATTAQUES INEXCUSABLES»

Le Haut commissariat estime que «les attaques contre les civils sont inexcusables et doivent s'arrêter, ceux qui en sont responsables doivent être jugés après une enquête approfondie, impartiale et indépendante par les autorités».

«Cibler délibérément des civils ou des personnes ne prenant pas part directement aux hostilités constitue un crime de guerre», a-t-il ajouté.

Depuis 2015, le Burkina est pris dans une spirale de violences perpétrées par des groupes jihadistes affiliés à l'Etat islamique et à al-Qaïda, qui frappaient déjà le Mali et le Niger voisins.

On compte aujourd’hui plus de 17.000 morts civils et militaires depuis huit ans, dont plus de 6.000 depuis le début de l'année 2023, selon l'ONG Acled qui répertorie les victimes des conflits dans le monde.