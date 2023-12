Texas : un homme arrêté après une équipée meurtrière faisant six morts et trois blessés

Suspecté d'avoir tué six personnes et blessé trois autres individus, dont deux policiers, un homme d'une trentaine d'années a été arrêté au Texas ce mercredi 6 décembre.

Un énième épisode meurtrier aux États-Unis. Ce mercredi 6 décembre, un homme, suspecté d'avoir tué six personnes et blessé trois autres, dont deux agents de police, lors d'une équipée sanglante à travers le Texas a été arrêté à l'issue d'une course-poursuite.

Suspecté d’avoir ouvert le feu, l’individu interpellé a tout d’abord blessé un policier à Austin, au Texas. Une heure plus tard, la police a été appelée sur les lieux d’un double homicide, où une femme et un homme ont été retrouvés morts.

Dans l’après-midi, un cycliste a ensuite été blessé par des tirs, avant que la police ne débarque sur les lieux d’un cambriolage, où deux victimes ont été retrouvées mortes, tandis qu’un policier a été blessé par balle par le suspect, qui avait pris la fuite.

En parallèle, les corps d'un homme et d'une femme, tous les deux dans la cinquantaine, ont été découverts dans une résidence liée au suspect, à San Antonio.

Les États-Unis toujours en proie aux armes à feu

Poursuivi pendant plus d’une dizaine de minutes, le suspect a finalement perdu le contrôle de son véhicule et est sorti de la route, ce qui a permis son arrestation. Le suspect d’une trentaine d’années a été immédiatement transféré en prison et inculpé de meurtres.

«D'après notre enquête, nous estimons qu'un seul suspect est responsable de tous ces faits», a souligné Robin Henderson, cheffe de la police locale. Ce dernier a également ajouté que les forces de l’ordre pensaient que le double homicide de San Antonio était survenu en premier, avant que le suspect s’en aille en direction d’Austin.

Les États-Unis subissent la dissémination des armes à feu sur leur territoire et la facilité d’accès à ces dernières. Selon la Gun Violence Archive, près de 17.000 morts par armes à feu ont été enregistrées aux États-Unis depuis ce début d’année.