Las Vegas : au moins trois morts dans une fusillade sur un campus, le suspect abattu

Un tireur a ouvert le feu sur un campus situé à Las Vegas, dans l’Etat du Nevada aux Etats-Unis, ce mercredi. Trois personnes ont été tuées et le suspect a été retrouvé mort par la police locale.

Une fusillade a éclaté sur le campus de l'Université du Nevada à Las Vegas (Etats-Unis) ce mercredi, faisant au moins trois morts. La police locale et l'université ont fait savoir que le tireur présumé a été retrouvé sans vie.

«Le suspect a été localisé et est décédé» a déclaré la police de Las Vegas via son compte X (anciennement Twitter).

Quelques instants avant, les forces de l’ordre avaient fait savoir qu’elles intervenaient sur place pour «des éléments préliminaires faisant état d’un tireur en action sur le campus», avant de préciser que «plusieurs personnes» étaient touchées.

UPDATE: The suspect has been located and is deceased. https://t.co/h56jaYcFwg pic.twitter.com/eeTzBIEg7O

— LVMPD (@LVMPD) December 6, 2023