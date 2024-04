Etats-Unis : une fusillade à Memphis tue deux personnes et en blesse six autres

Une fusillade survenue ce samedi 20 avril, lors d’une fête de quartier à Memphis (Etats-Unis), a provoqué la mort de deux personnes. Six autres ont été blessées.

Les festivités ont tourné au drame samedi 20 avril, lors d'une fête de quartier à Memphis (Etat-Unis). Une fusillade y a fait deux morts et six blessés, dont l'un est hospitalisé «dans un état critique», a indiqué la police de la ville sur le réseau social X.

La scène ressemble à l'extrait d'un jeu vidéo. Lors d'une fête de quartier non autorisée, qui avait rassemblé 200 à 300 personnes près du parc Orange Mound de Memphis, une voiture noire est arrivée, faisant des virages sur elle-même. C'est de ce véhicule que sont sortis les coups de feu, sous les cris apeurés des habitants.

BREAKING: Massive gunfight at block party in Memphis, Tennessee. Multiple fatalities pic.twitter.com/pZM1qfTSZn — BNO News (@BNONews) April 21, 2024

Les Etats-Unis détiennent le triste record du taux de mortalité le plus élevé par arme à feu, parmi tous les pays développés. Le pays compte plus d'armes à feu que d'habitants, soit plus de 400 millions d'armes à feu en circulation pour 340 millions d'habitants.

Pour cause, de nombreux Américains restent très attachés à leurs armes à feu. Mais aux Etats-Unis, les fusillades sont un fléau constant, que les gouvernements successifs n'ont pas réussi à endiguer.

L'ONG Gun Violence Archive qualifie de fusillades de masse toutes celles ayant fait au moins quatre morts ou blessés. Depuis ce 1er janvier, elle en a compté 120 dans le pays.

Durant l'année 2023, 656 fusillades de masse ont été comptabilisées.