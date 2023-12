Pourquoi la Colombie n’infligera-t-elle plus d’amendes aux consommateurs de drogues ?

La Colombie a décrété ce samedi 9 décembre l’abolition des amendes données aux consommateurs de petites quantités de drogues. Cette annonce intervient à la suite d’un changement d'orientation de la lutte antidrogue menée par le gouvernement colombien en collaboration avec les Etats-Unis.

Les petits consommateurs de drogues désormais à l’abri d'une sanction économique en Colombie. Via un décret publié ce samedi, le gouvernement colombien a abrogé les sanctions contre les détenteurs de «substances narcotiques ou psychotropes» destinées à l'usage personnel et non à la vente.

Dans les faits, cette mesure a donc mis fin aux amendes d’une cinquantaine de dollars infligés à ces derniers en cas d’arrestation par la police locale. En revanche, les lourdes peines, pouvant aller jusqu’à 20 ans de prison ferme, infligées aux trafiquants de drogue ont été conservées.

Pour rappel, la Cour constitutionnelle avait déjà dépénalisé en 1994 la possession et la consommation de petites quantités de marijuana, de cocaïne et de certaines drogues de synthèse. Le gouvernement conservateur d’Ivan Duque avait choisi de maintenir les amendes liées à ces cas de figure en 2018.

Une réorientation de la politique de lutte contre les drogues

Le président colombien Gustavo Petro a justifié cette mesure par la nécessité de réorganiser la politique de lutte contre les narcotrafiquants. «Si la Constitution autorise les doses à usage personnel, l'activité de la police ne devrait pas se concentrer sur la poursuite des consommateurs de drogue mais sur celle des grands barons de la drogue», a assuré ce dernier sur X.

Estoy viendo que ya ciertos sectores de la prensa confunden contravención de policía que se expresa en el código de policía con delito, que se expresa en el código penal.





Si la constitución permite la dosis personal, la actividad de la policía no se debe centrar en perseguir… — Gustavo Petro (@petrogustavo) December 9, 2023

Le décret publié a donc poursuivi l’idéologie défendue par le chef d’Etat colombien puisque le texte a souligné la nécessité «d'éviter la criminalisation des consommateurs de drogues par des mesures correctives».

Gustavo Petro a aussi ordonné aux forces de l’ordre d’arrêter leurs opérations visant les petits cultivateurs de feuilles de coca. Il a défendu un nouveau modèle de lutte antidrogue mené en collaboration étroite avec les Etats-Unis.

L’opposition a indiqué de son côté que ce décret allait réduire significativement la lutte contre le trafic de drogue dans le pays dans un contexte de hausse des cultures illicites et de la consommation locale.