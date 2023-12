Israël-Hamas : le gouvernement israélien «ne veut pas d'une solution à deux Etats», selon Joe Biden

Le président américain Joe Biden a, pour la première fois, évoqué publiquement ses désaccords avec Benjamin Netanyahou qui ne souhaite pas, selon lui, «d'une solution à deux Etats».

Joe Biden a critiqué mardi de manière inédite le gouvernement israélien pour son opposition à «une solution à deux Etats» et l'a mis en garde contre une érosion du soutien international à cause des bombardements «aveugles» de Gaza.

Confirmant les tensions avec son principal allié, le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou a pour sa part reconnu mardi des «désaccords» avec le dirigeant américain sur leur vision à long terme, une fois terminé le conflit dans la bande de Gaza.

Les deux dirigeants n'avaient pas exposé de manière frontale leurs divergences depuis l'attaque du Hamas contre Israël le 7 octobre dernier.

«C'est un bon ami mais il faut qu'il change»

«Il n'y a aucun doute sur la nécessité de supprimer le Hamas», a dit le président américain lors d'une réception à Washington destinée à lever des fonds pour sa campagne de réélection.

A propos de Benjamin Netanyahou, le démocrate de 81 ans a dit : «C'est un bon ami mais il faut qu'il change», or «ce gouvernement en Israël fait qu'il est très difficile pour lui de changer», selon une retranscription de ses propos transmise par la Maison Blanche.

Cette version diffère en partie de celle faite dans un premier temps par le journaliste du «pool» de la presse présidentielle présent sur place.

«C'est le gouvernement le plus conservateur de l'histoire d'Israël» et la frange la plus à droite de l'exécutif «ne veut rien qui ressemble de près ou de loin à une solution à deux Etats», a insisté le président américain, pour qui c'est au contraire la seule solution à long terme au conflit israélo-palestinien.

Joe Biden a par ailleurs souligné qu'à l'heure actuelle, Israël avait le soutien de «l'Europe» et de «la majeure partie du monde», mais a lancé l'avertissement suivant : «Ils sont en train de perdre ce soutien avec les bombardements aveugles qui ont lieu.»

«Le gouvernement le plus conservateur de l'histoire d'Israël»

Lundi soir, lors d'une réception à la Maison Blanche marquant la fête juive de Hanouka, Joe Biden avait déjà estimé que les Israéliens devaient être «prudents», car «l'opinion publique mondiale peut changer à tout moment.»

Il était aussi revenu sur sa relation notoirement difficile avec le Premier ministre israélien.

Le président américain a dit lundi soir que Benjamin Netanyahou avait sur son bureau une photographie le montrant en compagnie de Joe Biden quand ce dernier était un jeune sénateur.

Le démocrate avait affirmé avoir écrit sur le cliché la phrase suivante: «Bibi (le surnom du dirigeant israélien), je t'aime beaucoup mais je ne suis d'accord avec rien de ce que tu dis.» «Et c'est toujours vrai aujourd'hui», avait ajouté Joe Biden, devant des représentants de la communauté juive.