Egypte : Abdel Fattah al-Sissi remporte l'élection présidentielle avec 89,6% des voix et repart pour un nouveau mandat

Le président égyptien, Abdel Fattah al-Sissi, a remporté l'élection présidentielle en Egypte avec 89,6% des voix, s'assurant sans surprise un nouveau mandat de six ans, a annoncé ce lundi l'Autorité nationale des élections.

Grandissime favori à sa propre succession, le président égyptien Abdel Fattah al-Sissi a été réélu pour un troisième mandat consécutif à la tête de son pays avec 89,6% des suffrages. Le chef de l'Autorité nationale des élections, Hazem Badawy, a déclaré que la participation avait atteint un taux «sans précédent» de 66,8% parmi les 67 millions d'électeurs égyptiens.

Le président était opposé à trois candidats : Hazem Omar, chef du Parti populaire républicain et deuxième du scrutin avec 4,5% des voix, Farid Zahran, chef d'un petit parti de gauche et Abdel-Sanad Yamama, du Wafd, parti centenaire mais désormais marginal. Au total, plus de 39 millions d'électeurs ont voté pour Abdel Fattah al-Sissi, à la tête du pays depuis une décennie.

troisième et Dernier mandat

La victoire d'Abdel Fattah al-Sissi lui assure un troisième mandat qui commencera en avril et censé être le dernier, conformément à la Constitution égyptienne. Son élection n'est pas une surprise dans le pays de 106 millions d’habitants, en proie à de multiples crises, allant du pouvoir d'achat à la guerre dans la bande de Gaza voisine.

En pleine crise économique, l'inflation est actuellement de 36,4% tandis que la monnaie a perdu la moitié de sa valeur et que les prix de certains aliments de base augmentent chaque semaine. Deux tiers de la population vivent en dessous ou juste au-dessus du seuil de pauvreté.

Aux présidentielles de 2014 et 2018, Abdel Fattah al-Sissi l'avait emporté avec plus de 96% des suffrages.