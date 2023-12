Israël-Hamas : quelle est la situation sur place après 80 jours de conflit ?

La guerre entre Israël et le Hamas, qui est entrée ce lundi dans son 80e jour, a été déclenchée par une attaque sanglante et inédite perpétrée par le mouvement islamiste palestinien le 7 octobre dernier. Alors qu’Israël a juré d’anéantir le Hamas, la situation semble s’enliser, occasionnant l’un des pires drames humanitaires du XXIe siècle. Voici les derniers développements de la situation sur place.

Quelle résolution possible pour la guerre à Gaza ? C’est la question qui se pose face à la situation qui s'enlise après la riposte d’Israël, à la suite de l’attaque la plus meurtrière subie par le pays dans son histoire, et perpétrée par une organisation terroriste qu’il a juré de détruire.

Environ 1.140 personnes, majoritairement des civils, ont été tuées dans cette attaque, selon le dernier bilan israélien, et quelque 250 personnes ont été enlevées et emmenées à Gaza. Parmi ces otages, 129 sont encore à Gaza, d'après l'armée. Une centaine de personnes ont été libérées dans le cadre d'une trêve fin novembre en échange de 240 prisonniers palestiniens incarcérés par Israël.

Après l'attaque du 7 octobre, Israël a entamé sa riposte contre le Hamas en pilonnant le territoire palestinien, en l'assiégeant, et en y menant une opération terrestre depuis le 27 octobre. Le ministère de la Santé du Hamas a fait état ce lundi «de 20.674 morts et 54.536 blessés depuis le début des bombardements israéliens, majoritairement des civils, dont une grande partie serait des enfants».

Frappes meurtrières

Après un week-end meurtrier, les frappes israéliennes se sont poursuivies ce lundi sur la bande de Gaza assiégée. Tôt dans la matinée, un bombardement a fait 12 morts près du petit village d'Al-Zawaida (centre), selon le ministère de la Santé du Hamas. Toujours selon la même source, dix personnes d'une même famille ont été tuées lors d'une frappe israélienne sur leur maison dans le camp de Jabaliya, dans le nord de la bande de Gaza. A Khan Younès (sud), des frappes ont fait au moins 18 morts. Ces chiffres n’ont toutefois pas pu être vérifiés de manière indépendante.

Benjamin Netanyahou à Gaza

Le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou a annoncé s'être rendu à Gaza ce lundi et promis «une intensification» des combats contre le Hamas. «Nous n'arrêtons pas, nous continuons de nous battre et nous intensifions les combats dans les jours à venir et ça sera une longue guerre qui n'est pas près de finir», a-t-il déclaré selon un communiqué de son parti, le Likoud.

Enquête israélienne

L'armée israélienne a indiqué ce lundi «enquêter» sur une frappe survenue dimanche dans le camp de réfugiés d'al-Maghazi dans le centre de la bande de Gaza. Selon le ministère de la Santé du Hamas, la frappe a fait au moins 70 morts.

156 soldats tués

Ce lundi matin, l'armée israélienne a annoncé la mort de deux nouveaux soldats, portant à 156 le nombre de ses pertes depuis le début de l'offensive terrestre dans le territoire palestinien le 27 octobre.

une «Situation humanitaire désespérée»

Le pape a dénoncé ce lundi dans son traditionnel message de Noël «la situation humanitaire désespérée» des Palestiniens dans la bande de Gaza, appelant à la libération des otages encore retenus et à un cessez-le-feu.

Mission de l'OMS à Gaza

Une nouvelle mission dirigée par l'Organisation mondiale de la santé (OMS) s'est rendue samedi dans des hôpitaux de la ville de Gaza, permettant notamment la livraison de plus de 19.000 litres de fioul à l'hôpital al-Chifa, le plus grand du territoire palestinien, qui avait été assiégé par l'armée israélienne en novembre, a annoncé le patron de l'OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, dimanche soir sur X.

Israël furieux contre l'ONU

«La conduite de l'ONU depuis le 7 octobre est une honte pour l'organisation et la communauté internationale», a écrit sur X le ministre israélien des Affaires étrangères Eli Cohen, s'insurgeant contre les positions du secrétaire général de l'organisation, Antonio Guterres, son personnel et les institutions de l'ONU.