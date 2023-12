Rétrospective 2023 : ces 15 événements qui ont fait l'actualité cette année

Planète en surchauffe, guerre entre Israël et le Hamas, émeutes urbaines en France, couronnement de Charles III... L'année 2023 a été riche en actualités. Voici notre rétrospective.

une réforme des retraites contestée et adoptée au forceps (10 janvier - 14 avril)

Une manifestation contre le projet de réforme à Saint-Nazaire, le 19 janvier. ©Stéphane MAHE/REUTERS

Présentée le 10 janvier par la Première ministre Elisabeth Borne, la réforme des retraites prévoyant un report de l'âge légal de départ à la retraite de 62 à 64 ans à l'horizon 2030, a donné lieu à une mobilisation massive, jugée «historique», de plus de trois mois. Malgré cette contestation, le projet de loi a été adopté sans vote de l'Assemblée nationale et la loi a été promulguée le 14 avril.

un séisme meurtrier en turquie et en syrie (nuit du 5 au 6 février)

Abdulalim Muaini gît à côté du corps de sa femme Esra, à Antakya, en Turquie, le 8 février. ©Umit BEKTAS/REUTERS

Dans la nuit du 5 au 6 février, l'un des séismes les plus meurtriers en 100 ans a dévasté le sud-est de la Turquie et une partie de la Syrie. La secousse de magnitude 7,8 est suivie d'une autre neuf heures plus tard, faisant au moins 56.000 morts dont près de 6.000 côté syrien.

le couronnement de charles iii (6 mai)

Charles III et la reine Camilla saluent la foule depuis le balcon du palais de Buckingham. ©Oli SCARF/AFP

Huit mois après être devenu roi, Charles III a été couronné le samedi 6 mai à l'abbaye de Westminster, lors d'une cérémonie religieuse grandiose devant près de 2.300 invités. Ce couronnement est le premier en Grande-Bretagne depuis 70 ans et le deuxième seulement à être télévisé. Charles III est le 40e monarque à être sacré dans l'église du centre de Londres depuis le roi Guillaume Ier en 1066.

new york asphixiée par la fumée des incendies au canada (6 juin)

©Amr ALFIKY/REUTERS

A New York, la statue de la Liberté est enveloppée dans un épais brouillard orange et marron provoqué par les centaines de feux toujours actifs au Canada. Les fumées des incendies canadiens ont rendu l'air difficilement respirable pour les 8,5 millions de new-yorkais. Le 7 juin, New York est devenu l’une des villes les plus polluées au monde, selon l’institut suisse IQAir.

rébellion arméee du groupe wagner (nuit du 23 au 24 juin)

Le chef de Wagner s'exprime depuis le quartier général de l’armée à Rostov, centre névralgique des opérations russes en Ukraine. ©TELEGRAM/@concordgroup_official/AFP

Menés par Evgueni Prigojine, les mercenaires du groupe Wagner sont entrés en rébellion contre le Kremlin dans la nuit du 23 au 24 juin. Le chef du groupe paramilitaire a indiqué être entré en Russie après avoir franchi la frontière avec l'Ukraine avec 25.000 hommes pour «libérer le peuple russe». Il a affirmé se trouver au quartier général de l’armée russe à Rostov, centre névralgique des opérations en Ukraine, et contrôler plusieurs sites militaires. Le président Vladimir Poutine a aussitôt dénoncé cette «trahison». Dans une volte-face spectaculaire, Evgueni Prigojine a ordonné le 24 juin à ses hommes de «rentrer» dans leurs camps pour éviter que le «sang russe» ne coule. La mort, deux mois plus tard, du patron de Wagner dans un crash d'avion a suscité des interrogations, les Occidentaux et l'Ukraine soupçonnant une implication de Moscou.

émeutes urbaines après la mort de nahel (27 juin)

Des affrontements opposent forces de l'ordre et émeutiers le 30 juin, à Nanterre. ©Gonzalo FUENTES/REUTERS

Des violences urbaines ont éclaté du 27 juin au 5 juillet, un peu partout en France après la mort de Nahel, 17 ans, tué par un policier après un refus d'obtempérer en voiture, à Nanterre (Hauts-de-Seine). Face aux émeutes, destructions et pillages qui embrasent le pays, 45.000 policiers ont été mobilisés cinq nuits de suite et près de 4.000 personnes interpellées débouchant sur 1.239 peines de prison ferme. Le bilan des dégâts a été estimé à 730 millions d'euros. Quant au policier auteur du tir mortel, celui-ci a été mis en examen pour meurtre et écroué, puis a été remis en liberté sous contrôle judiciaire, le 15 novembre.

la disparition mystérieuse d'émile (8 juillet)

L'enfant de 2 ans et demi était venu pour les vacances d'été chez ses grands-parents maternels. ©DR

Porté disparu le samedi 8 juillet après avoir été aperçu pour la dernière fois dans le hameau du Haut-Vernet (Alpes-de-Haute-Provence), le petit garçon n’a plus été vu depuis. La disparition d'Emile reste un mystère malgré les multiples et intenses recherches et une enquête désormais élargie à des motifs criminels.

la photo judiciaire de donald trump (24 août)

©Fulton County Sheriff's Office/REUTERS

La photo d'identité judiciaire appelée «mugshot» en anglais, de l'ancien président américain Donald Trump, prise lors de son bref passage dans une prison de Géorgie (Etats-Unis) où il a été inculpé pour ses pressions électorales en 2020, a été rendue publique jeudi soir. Le cliché historique, dans lequel le milliardaire apparaît visage fermé et sourcils froncés, est la première photo d'identité judiciaire d'un ancien président américain. A peine rendue publique, elle est déjà collector. Donald Trump l'a d'ailleurs lui-même publiée sur les réseaux sociaux, accompagnée d'un lien invitant ses partisans à donner de l'argent à sa campagne.

tremblement de terre dévastateur au maroc (8 septembre)

©Hannah McKay/REUTERS

Au Maroc, le vendredi 8 septembre à 23h11, un violent séisme a frappé la région de Marrakech dans le centre du pays. Ce tremblement de terre d'une magnitude de 6,8 à 7 est le plus puissant à avoir jamais été mesuré dans le royaume chérifien. Endommageant quelque 60.000 habitations dans près de 3.000 villages du Haut-Atlas et ses environs, il a provoqué la mort de 3.000 personnes et fait plus de 5.600 blessés.

marseille accueille le pape françois (23 et 24 septembre)

©VATICAN MEDIA/AFP

Le 24 septembre, au stade Vélodrome de Marseille, le pape François a conclu sa visite consacrée aux migrants par une messe géante réunissant 60.000 fidèles, dont le président Emmanuel Macron et son épouse Brigitte. «Ceux qui risquent leur vie en mer n'envahissent pas, ils cherchent l'hospitalité», a souligné le souverain pontife.

attaque sanglante du hamas en israël (7 octobre)

Des soldats israéliens sécurisent la zone après une attaque du Hamas, à Sdérot, en Israël, le 7 octobre. ©Baz RATNER/AFP

Le 7 octobre, des commandos du Hamas ont lancé une offensive surprise et spectaculaire depuis la bande de Gaza dans le sud d'Israël, se livrant à des massacres dans des localités frontalières et un festival de musique en plein-air. Environ 1.140 personnes, en majorité des civils, ont été tuées côté israélien, selon les derniers chiffres officiels de l'état hébreu.

Cette attaque contre la population civile, d'une ampleur et d'une violence inédites depuis la création d'Israël en 1948, a suscité l'effroi dans le pays et à travers le monde. Quelque 250 otages et corps ont été emmenés à Gaza dont des dizaines d'enfants et de personnes âgées. Face à cette déclaration de guerre, l'armée israélienne a riposté en bombardant massivement la bande de Gaza et en lançant des opérations terrestres dans le nord du territoire palestinien.

meurtre d'un professeur à arras par un radicalisé (13 octobre)

Des fleurs ont été déposées au lycée Gambetta en hommage à Dominique Bernard, le 16 octobre. ©Denis CHARLET/AFP

Trois ans après le meurtre de Samuel Paty, Dominique Bernard, 57 ans, professeur de français au collège-lycée d'Arras (Pas-de-Calais), a été poignardé à mort le 13 octobre dans la cour par un ancien élève de l'établissement, âgé de 20 ans fiché pour radicalisation islamiste. Trois autres personnes ont été blessées dans l'attentat. Avant de tuer, Mohammed Mogouchkov, d'origine tchéchène, né en Russie, a revendiqué son geste au nom de Daesh dans une vidéo. Cette attaque à caractère terroriste a conduit au relèvement du plan Vigipirate au niveau maximal «urgence attentat».

mort de thomas à crépol (nuit du 18 au 19 novembre)

Une «Marche Blanche» en hommage à Thomas s'est tenue à Romans-sur-Isere, le 22 novembre. ©Olivier CHASSIGNOLE/AFP

Thomas, un lycéen de 16 ans, a été mortellement poignardé lors d'un bal de village à Crépol (Drôme) dans la nuit du 18 au 19 novembre. Huit personnes ont été blessées. Neuf jeunes dont trois mineurs ont été mis en examen pour «meurtre» et tentatives de «meurtres en bande organisée».

fin de la grève à hollywood (6 décembre)

La grève des scénaristes et des comédiens a mis à l'arrêt les studios d'Hollywood pendant cinq mois. ©Mike BLAKE/REUTERS

L'accord signé en novembre entre les scénaristes et les grands studios d'Hollywood, a été ratifié le 6 décembre par les acteurs, mettant ainsi fin à la grève qui a paralysé la production de films et séries aux Etats-Unis depuis cinq mois et a coûté des milliards à l'économie américaine, selon le syndicat des comédiens SAG-AFTRA. L'accord prévoit notamment des augmentations de salaires et de nouvelles règles sur la rémunération du streaming et l’utilisation de l’intelligence artificielle.

accord historique à la cop28 à dubaï (13 décembre)

Le «début de la fin» des énergies fossiles est arrivé pour le président de la COP28, Sultan Al-Jaber (au centre).©Amr ALFIKY/REUTERS

Réunis à Dubaï du 30 novembre au 13 décembre pour la 28e conférence sur le climat de l'ONU, les pays du monde entier ont pour la première fois approuvé un compromis historique, ouvrant la voie à l'abandon progressif des énergies fossiles causant le réchauffement climatique. Après six mois consécutifs de records de températures entre juin et novembre, l'observatoire européen Copernicus a prévenu que l'année 2023 sera la plus chaude de l'histoire dans le monde.