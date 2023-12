Européennes, États-Unis, Russie… Voici les élections à suivre en 2024

En 2024, la moitié de la population mondiale va connaître des élections nationales. Certaines vont être particulièrement suivies et déterminantes à l’échelle internationale.

2024 sera une année riche sur le plan politique et international. Selon plusieurs calculs, environ 50% de la population mondiale sera concernée par une élection nationale l’année prochaine. Une trentaine de pays vont devoir désigner leur nouveau président, et une vingtaine vont organiser des élections parlementaires.

Certaines élections vont être particulièrement suivies, en raison du contexte international, marqué par la montée des extrêmes en Europe, la guerre en Ukraine ou celle entre Israël et le Hamas, et par de fortes tensions entre la Chine et l’occident.

Présidentielle aux ÉTATS-UNIS

C’est sans doute la plus attendue de toutes. En novembre 2024, les Américains vont devoir élire leur nouveau président, et, sauf grosse surprise, devront faire un choix entre Donald Trump et le président sortant Joe Biden.

Malgré les nombreux procès qui l’attendent en 2024, Donald Trump (78 ans en 2024) est pour le moment en tête pour la primaire républicaine. De son côté, Joe Biden, vivement critiqué sur son âge - il aura 82 ans l'an prochain - et ses capacités à assurer la fonction, reste le principal candidat du camp démocrate. Selon plusieurs enquêtes d’opinions réalisées par les médias américains, un duel entre les deux s’annonce très serré, sans réussir à déterminer, pour le moment, qui pourrait réellement l’emporter.

Une nouvelle élection de Donald Trump signerait un véritable retour en force du Républicain, qui a pourtant été accusé de complot contre l’État américain lors des précédentes élections, n’ayant pas accepté sa défaite et ayant cherché à inverser les résultats.

L’élection du nouveau président américain aura des conséquences notables à l’échelle internationale, les États-Unis étant actuellement particulièrement investis dans le conflit entre Israël et le Hamas ou dans la guerre en Ukraine. Au Congrès américain, une partie des élus proches de Donald Trump ont demandé la suppression de l’aide américaine pour Kiev, préférant recentrer les fonds sur la lutte contre l’immigration illégale. Une élection de Donald Trump pourrait donc mettre en péril les efforts de l’Ukraine contre l’invasion russe.

Élections Européennes

Du 6 au 9 juin 2024, les citoyens des 27 pays de l’Union européenne sont appelés aux urnes pour désigner les 720 nouveaux eurodéputés, lors d’un scrutin transnational géant. Ces élections seront sans doute marquées par une poussée significative de l’extrême droite au Parlement européen, les différentes formations d’extrême droite dans plusieurs pays ayant peu à peu continué leur expansion en Europe.

Plusieurs pays de l’Union sont désormais dirigés par des personnalités d’extrême droite, à l’instar de l’Italie de Giorgia Meloni, de la Hongrie de Viktor Orban ou de la Pologne d’Andrzej Duda. Dans plusieurs pays, les formations plus que conservatrices gagnent également du terrain dans les assemblées parlementaires. Le parti d’extrême droite islamophobe PVV a notamment remporté les élections législatives néerlandaises. En Pologne, si la coalition pro-européenne de centre et de gauche a réussi à réunir une majorité des voix aux dernières législatives, le parti conservateur Droit et Justice (PiS) est tout de même arrivé en tête du scrutin et restera une très importante force d’opposition.

Les principaux débats sur les élections européennes se concentreront sur l’immigration, la sécurité et le pouvoir d’achat.

Présidentielle en Russie

Il ne sera pas difficile de prévoir le résultat de l’élection présidentielle en Russie, dont le premier tour aura lieu du 15 au 17 mars 2024. Sans surprise, Vladimir Poutine a d’ores et déjà annoncé sa candidature, trois ans après avoir amendé la Constitution pour pouvoir se représenter. Il pourrait ainsi rester au pouvoir jusqu’en 2036. Dans cette hypothèse, il dépasserait donc la longévité de Joseph Staline à la tête du Kremlin.

Déjà au pouvoir depuis 23 ans, Vladimir Poutine exerce une forte répression sur toute forme d’opposition et sur la société civile russe. Ses principaux opposants politiques sont soit exilés, soit emprisonnés. L’une des principales figures de l’opposition, Alexeï Navalny, condamné en août dernier à 19 ans de prison pour extrémisme, est d’ailleurs portée disparue depuis plusieurs jours. Mi-décembre, ses proches avaient indiqué qu’il avait été extrait de sa prison et conduit vers une destination inconnue. Ils sont sans nouvelle de lui depuis.

Législatives en Iran

Les Iraniens vont passer aux urnes le 1er mars prochain pour les élections législatives, dans un contexte national et international plutôt tendu. Ces élections ont lieu dix-huit mois après la mort de Mahsa Amini, étudiante iranienne d’origine kurde décédée après avoir été arrêtée par la police des mœurs pour son voile mal ajusté.

Son décès avait provoqué une vague d’indignation à l’échelle mondiale, et d’importantes manifestations en Iran. Ce mouvement de contestation du pouvoir en place a été très violemment réprimé par les autorités iraniennes, qui ont arrêté des dizaines de milliers de personnes et causé des centaines de morts.

Les Iraniens craignent également les répercussions de la guerre entre Israël et le Hamas, qui a commencé le 7 octobre dernier. L’Iran joue effectivement un rôle central dans le conflit, soutenant le Hamas dans sa résistance contre la colonisation israélienne. Une défaite du groupe terroriste pourrait donc avoir des conséquences en Iran et sur les prochaines élections.

Par ailleurs, lors des dernières élections législatives en 2020, le taux de participation n’a pas dépassé les 43%, le plus bas depuis 1971, après un boycott de l’opposition aux conservateurs au pouvoir.

Présidentielle et législatives à Taïwan

Cette élection-ci sera particulièrement suivie à Pékin. Le 13 janvier 2024 sont organisées les élections présidentielles et législatives à Taïwan. Les quelque 19 millions de Taïwanais inscrits sur les listes électorales devront désigner leur prochain président ainsi que les députés.

Les résultats de ces élections vont particulièrement intéresser la Chine, qui cherche à annexer l’île, y compris militairement, mais également les États-Unis, proches du pouvoir en place à Taïwan. Ces élections seront donc déterminantes pour les relations internationales entre Taïwan et les deux plus grosses puissances mondiales.

La question taïwanaise était au cœur d’importantes tensions entre Washington et Pékin ces dernières années. La Chine a opéré de nombreuses manœuvres militaires autour de l’île, comme une «mise en garde» contre un éventuel rapprochement avec les États-Unis.