11 passagers d'un avion à destination du Royaume-Uni blessés à cause de violentes turbulences

Un vol en provenance de la Barbade et à destination de Manchester (Angleterre) a été contraint de faire escale pendant trois jours aux Bermudes en raison de «turbulences exceptionnelles», qui ont légèrement blessé 11 passagers.

Noël gâché par de mauvaises conditions météorologiques. Après avoir achevé une croisière dans les Caraïbes, 225 personnes, qui rentraient chez eux au Royaume-Uni, n’ont pas pu célébrer les fêtes de fin d'année avec leurs proches.

En cause, les «turbulences exceptionnelles» rencontrées par leur avion seulement deux heures après le départ, ont contraint les pilotes à un déroutement d’urgence vers l’aéroport international LF Wade des Bermudes. Onze passagers ont été légèrement blessés dans l’incident.

Le vol Maleth Aero 1975, qui avait décollé avec une heure de retard, devait initialement arriver à Manchester (Angleterre) peu avant 6 heures du matin le 24 décembre. Finalement, les 265 passagers ont passé trois jours, dont Noël, dans des hôtels aux Bermudes en raison des délais d'exploitation de l'aéroport et du manque de vols disponibles.

«Suite à de fortes turbulences, un vol de la Barbade à Manchester a été détourné vers les Bermudes dimanche matin. Nous sommes vraiment désolés pour cette perturbation du voyage après les vacances et nous avons travaillé 24 heures sur 24 avec la compagnie aérienne et les hôtels pour prendre soin des clients et faire en sorte qu'ils rentrent chez eux le plus tôt possible», a expliqué une porte-parole de la compagnie de voyage P&O dans un communiqué relayé par la BBC.

L’avion a pu finalement prendre son envol ce mardi à 16h et atterrir en Angleterre ce mercredi tôt dans la matinée.