Avion immobilisé dans la Marne : la police indienne enquête sur un trafic de migrants

L’avion immobilisé à l’aéroport de Vatry (Marne) le jeudi 21 décembre dernier avec plus de 300 passagers indiens à son bord avait attisé l’intérêt des autorités françaises après un signalement anonyme pour traite d’êtres humains. Même si l’avion a été autorisé à repartir et a quitté le sol français, la police indienne continue d’enquêter.

L'avion a quitté le sol français, mais l’affaire ne fait que commencer en Inde. Immobilisé à l’aéroport de Vatry (Marne) la semaine dernière, un avion à destination du Nicaragua, avec à son bord 303 passagers indiens, a toute l’attention de la police française.

Un signalement anonyme avait indiqué que l’avion transportait en réalité des victimes potentielles de traite d’êtres humains. L’avion a finalement redécollé ce lundi 25 décembre, avec une partie des passagers à son bord, puisque 25 d’entre eux ont décidé de rester en France et de demander l’asile politique.

Les passagers ont payé jusqu'à 130.500 euros pour passer la frontière américaine

De son côté, la police indienne a déclaré ce vendredi être en pleine enquête afin de retrouver les chefs d'un réseau de passeurs. Parmi les passagers à bord de l'avion, nombre d'entre eux auraient payé entre «4 et 12 millions de roupies» (soit entre 43.500 et 130.500 euros) aux passeurs afin d’atteindre la frontière du sud des États-Unis via l’Amérique du Sud, a expliqué Sanjay Kharat, commissaire de police de l’État du Gujarat, en Inde.

«Nous voulons savoir comment ces personnes sont entrées en contact avec les passeurs» et «quel était leur plan après avoir atteint le Nicaragua», a-t-il continué. De plus, les autorités indiennes auraient «identifié des personnes susceptibles de fournir des informations sur ce trafic illégal» et seraient «en train de les interroger».

66 des 276 passagers de retour en Inde sont en effet originaires du Gujarat, mais une autre partie vient de l’État du Pendjab, situé au nord de l’Inde, où la police a également confirmé qu’une enquête était en cours.