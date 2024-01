Danemark : tout savoir sur la reine Margrethe II, qui a annoncé abdiquer après 52 ans de règne

Reine du Danemark depuis 52 ans, Margrethe II a annoncé dimanche sa future abdication. Populaire, elle est notamment connue pour son érudition.

Détentrice du record de longévité en Europe pour un monarque vivant, la reine du Danemark a décidé de céder son trône. Ce dimanche 31 décembre, Margrethe II a annoncé sont intention d'abdiquer le 14 janvier prochain. Son fils, le prince Frederik, doit lui succéder.

La souveraine a profité de son traditionnel discours du Nouvel An pour faire part de cette décision, invoquant son âge et ses problèmes de santé. A 83 ans, Margrethe II, seule femme monarque en Europe depuis le décès de la reine Elizabeth II, a ainsi régné pendant 52 ans.

Durant ces décennies, elle avait pourtant assuré à plusieurs reprises qu'elle n'abdiquerait jamais, affirmant : «Je resterai sur le trône jusqu'à ce j'en tombe». Mais, en février dernière, la reine a subi une lourde intervention chirurgicale au dos qui, selon elle, «a donné lieu à des réflexions sur l'avenir» et «sur la question de savoir s'il était temps de transférer les responsabilités à la génération suivante».

BREAKING: Denmark's Queen Margrethe II has announced she will abdicate on January 14th after 52 years on the throne. The Queen delivered the surprise decision during a live TV new year address.pic.twitter.com/s2E8iZ8lau — Cameron Walker (@CameronDLWalker) December 31, 2023

Née le 16 avril 1940 à Copenhague, Margrethe II a été couronnée en 1972, à la mort de son père. Intellectuelle et polyglotte, elle a étudié à Cambridge et à la Sorbonne. Elle a été créatrice de costumes et scénographe, mais s'est aussi essayée à la traduction en élaborant en 1981, sous un pseudonyme et en collaboration avec son mari, une version danoise de l'ouvrage de Simone de Beauvoir «Tous les hommes sont mortels».

Celle que les Danois surnomment «Daisy» s'est également distinguée en tant que peintre et dessinatrice. La reine a en effet illustré de nombreux ouvrages littéraires et notamment la réédition, en 2002, du célèbre «Seigneur des anneaux» de J.R.R Tolkien.

Francophile, Margrethe II est propriétaire du château de Cayx, dans le sud-ouest de la France. Elle l'a acquis avec son époux, le diplomate français Henri de Monpezat, devenu le prince consort Henrik. Elle y passe tous ses étés.

«Je te suivrai, comme tu as suivi ton père»

Selon l'historien Lars Hovebakke Sorensen, Margrethe II est une reine qui «a unifié la nation danoise à travers beaucoup de changements : la mondialisation, l’avènement d'un Etat multiculturel, des crises économiques (...) et la pandémie de Covid-19». Son départ constitue un véritable événement pour les Danois, puisque nombre d'entre eux n'ont jamais connu d'autre monarque.

Ils se sont déplacés par milliers pour célébrer son jubilé de 50 ans de règne, en 2022, et, aujourd'hui, plus de 80% d'entre eux se disent monarchistes. La transition ne devrait toutefois pas être difficile puisque le prince Frederik, âgé de 55 ans, bénéficie d'une cote de popularité de plus de 80%.

Lors des célébrations des 50 ans de règne de sa mère, il avait promis de «mener le navire» le moment venu, assurant à la souveraine : «Je te suivrai, comme tu as suivi ton père». Passionné par la cause climatique, il règnera au côté de son épouse, la princesse Mary, et défendra une monarchie plus moderne, sans toutefois marquer une rupture franche avec le règne de sa mère.