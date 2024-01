«C'est pour ça que je ne suis pas rentré plus tôt» : Alex Batty, 17 ans, se confie sur sa disparition pendant sept ans à la TV britannique

Enlevé en 2017 par sa mère et son grand-père, Alex Batty n’a été retrouvé que six ans plus tard dans les montagnes françaises. Ce 3 janvier, il a expliqué à la télévision britannique pourquoi il ne s’était pas échappé plus tôt.

Protéger sa mère malgré tout. Quelques semaines à peine après son retour en Angleterre auprès de sa grand-mère, Alex Batty s’est livré, ce mercredi dans l’émission Good morning Britain, sur ses six années d’errance après son kidnapping en 2017, et les raisons qui l’ont poussé à ne pas s’enfuir plus tôt.

«J'ai menti pour essayer de protéger ma mère et mon grand-père, mais je me rends compte qu'ils vont probablement se faire prendre de toute façon», a déclaré l'adolescent, qui a ajouté que «c'est pour ça que je ne suis pas rentré plus tôt. Tout ce qui m'inquiétait, c'était qu'ils soient enfermés». Malgré son kidnapping, il souhaite ainsi protéger sa mère et son grand-père.

Forcé de travailler pour se nourrir

Âgé de 11 ans à l'époque, Alex Batty avait été enlevé en 2017, alors qu’il était en voyage en Espagne. Pendant six ans, il a vécu une vie itinérante dans des communautés spirituelles.

Vers ses 14 ans, le jeune garçon s'est retrouvé forcé de travailler dans la rénovation de maisons pour pouvoir gagner de l'argent et se nourrir. C'est à partir de là qu'il a commencé à vouloir s'enfuir.

«Un jour je me suis dit je ne peux plus supporter cela et je savais que tout était prêt pour notre départ, donc je savais qu'après ma fuite, ils seraient partis avant que la police n'arrive», a confié Alex Batty.

De retour à Manchester, l'adolescent a prévu de poursuivre des études à l'université et de trouver un petit boulot.