New York : 24 blessés suite à une collision entre deux métros

L’un des quartiers les plus fréquentés de Manhattan a été bouclé ce jeudi 4 janvier en raison d’une collision entre deux métros qui a fait 24 blessés.

On pourrait penser que cette scène est tout droit sortie d’un film catastrophe hollywoodien. Ce jeudi, vers 15h, heure locale, un choc entre deux métros est venu perturber le quotidien des habitants de New York et plus précisément de Manhattan.

Au moins 24 personnes ont été blessées à la suite de la collision, selon les services de secours. Elle aurait eu lieu en raison du déraillement de l’un des deux trains. Celui-ci transportait environ 300 passagers, l’autre, à l’arrêt, était occupé par plusieurs techniciens en intervention, d’après Mike Meyers, commandant des pompiers de New York et Ian Swords, des services d’urgence.

Huit personnes transportées à l’hôpital

Bien plus de peur que de mal. Malgré les images et le contexte de l’accident, aucun blessé grave ou dans un état critique n’a été recensé. Selon le New York Times, la faible allure du métro a permis d’éviter le pire.

At 3:01 today, FDNY units responded to a train derailment at the 96th St. 1/2/3 station. Units arrived in minutes, began a structural assessment and evacuation of passengers from the derailed train. pic.twitter.com/nEASIl2pQE — FDNY (@FDNY) January 5, 2024

Sur les 24 blessés légers, huit ont tout de même dû être transportés à l’hôpital. Du côté des répercussions sur le fonctionnement du métro, trois lignes ont été mises à l’arrêt. Le quartier Upper West Side de Manhattan a été entièrement bouclé par les services d’urgence.

Cet événement a fait d’autant plus de bruit, car, malgré la qualité vétuste du métro new-yorkais, les accidents y sont très rares. Après une désertion entre 2020 et 2022 en raison de la pandémie et de l’augmentation du taux de criminalité, sa fréquentation était repartie à la hausse.