Chine : au moins 102 blessés après la collision de deux trains dans le métro de Pékin

La collision de deux trains dans le métro pékinois jeudi soir a fait au moins 102 blessés en Chine. La neige serait en cause.

Pékin a connu de fortes chutes de neige ces derniers jours et il semblerait qu'elles soient à l'origine d'un accident qui a fait au moins 102 blessés jeudi. D'après les informations relayées ce vendredi 15 décembre par les médias chinois, deux trains sont entrés en collision dans le métro pékinois.

L'incident s'est produit à 18h57, soit l'heure de pointe, et a conduit 515 personnes à l'hôpital pour y être examinées. D'après la chaîne de télévision publique CCTV, 102 présentaient des fractures et «67 personnes restent hospitalisées» à l'heure actuelle. «Aucun décès n'est à déplorer».

Plusieurs vidéos de l'accident ont été diffusées dans lesquelles on voit notamment des usagers du métro, dont certains au sol, dans un wagon partiellement plongé dans le noir. Sur ces images, quelques voyageurs utilisent les marteaux de secours pour briser une vitre et sortir du train.

Beijing subway crash leaves 102 with broken bones https://t.co/6yg5kcnivJ — BBC Asia (@BBCNewsAsia) December 15, 2023

Dec 14 evening: a train car of Beijing subway’s Changping Line (昌平线) broke apart… pic.twitter.com/bfvgLpsiND — Byron Wan (@Byron_Wan) December 14, 2023

La collision s'est produite sur un tronçon en surface du métro et les premiers éléments de l'enquête indique que la neige a rendu les rails glissants et entraîné une dégradation du signal et un freinage d'urgence.

Selon la CCTV, «un train situé à l'arrière se trouvait dans une section descendante, il a donc glissé sur les rails et n'a pu freiner efficacement, ce qui a causé une collision avec un train situé à l'avant».

Ce type d'incident est rare à Pékin et même en Chine, où les métros, notamment ceux des grandes villes, sont pour leur grande majorité relativement récents, modernes et sûrs. Jeudi, l'opérateur du réseau pékinois a présenté ses «profondes excuses».