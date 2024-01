Israël - Hamas : Tsahal dit avoir «achevé le démantèlement» militaire du Hamas dans le nord de Gaza

L'armée israélienne a annoncé ce samedi soir avoir «achevé le démantèlement» de la structure militaire du Hamas dans le nord de la bande de Gaza. Benjamin Netanyahou a quant à lui rappelé sa volonté de poursuivre la guerre jusqu’à ce que «Gaza ne soit plus une menace».

Les forces israéliennes ont achevé le démantèlement du «cadre militaire» du Hamas dans le nord de Gaza, a déclaré samedi un porte-parole militaire, indiquant que l’armée allait se concentrer à présent sur le centre et le sud du territoire palestinien.

Dans le nord de la bande de Gaza, «il y a encore des terroristes agissant de façon sporadique et sans commandement», a déclaré le général Daniel Hagari, porte-parole de l'armée israélienne lors d'une conférence de presse alors que la guerre entre dimanche dans son quatrième mois.

Mais «désormais [l'armée se concentre] sur le démantèlement du Hamas dans le centre et dans le sud» de ce territoire côtier exigu, a ajouté l'officier.

Israël a juré de détruire le Hamas après l'attaque inédite lancée par ce mouvement depuis Gaza sur le sud du pays le 7 octobre et ayant entraîné la mort d'environ 1.140 personnes du côté israélien, en majorité des civils, selon un décompte de l'AFP réalisé à partir des derniers chiffres officiels israéliens.

Environ 250 personnes ont été enlevées lors de cette attaque et emmenées comme otages à Gaza. Une centaine d'entre elles ont été libérées lors d'une trêve fin novembre.

22.722 morts au total à Gaza

Depuis le 7 octobre, Israël pilonne sans relâche la bande de Gaza, territoire densément peuplé sur lequel il a lancé une offensive terrestre le 27 octobre. Ces opérations militaires ont fait 22.722 morts, selon le dernier bilan du ministère de la Santé du Hamas, publié samedi.

Dans le centre et le sud de la bande de Gaza «nous allons faire ça autrement» que dans le nord, a déclaré le général Hagari.

«Les camps de réfugiés du centre de la bande de Gaza sont bondés et pleins de terroristes», a-t-il affirmé en faisant référence à ceux de Nusseirat, Al-Bureij, Al-Maghazi, et Deir el-Balah.

pas de «terme à la guerre»

Dans le sud, la grande agglomération de «Khan Younès a une ville souterraine de tunnels aux ramifications multiples. Cela prend du temps, il n'y a pas de raccourcis dans la lutte contre le terrorisme», a-t-il encore ajouté.

«Il y a trois mois, le Hamas a commis un massacre terrible [et] mon gouvernement a ordonné à [l'armée] d'entrer en guerre pour éliminer le Hamas, ramener nos otages et faire en sorte que Gaza ne soit plus jamais une menace pour Israël», a déclaré le Premier ministre Benjamin Netanyahu dans un communiqué publié dans la soirée.

«On ne doit pas mettre un terme à la guerre avant d'avoir atteint ces objectifs», a-t-il ajouté.