Naples : pourquoi la célèbre fresque de Maradona va-t-elle disparaitre ?

L'un des symboles de Naples, le gigantesque portrait de Maradona situé à San Giovanni Teduccio, va être détruit prochainement en raison des travaux de réaménagements de ce quartier difficile de la ville.

La destruction programmée d'une icône. L'immense fresque murale de Diego Maradona qui orne une grande barre d'immeubles de San Giovanni Teduccio, un quartier napolitain surnommé le «Bronx», va disparaître le 2 février prochain, dans le réaménagement de cette zone urbaine décidé par la municipalité de Naples, a-t-on appris dans les médias italiens.

Construits à la hâte pour reloger les sinistrés après le tremblement de terre de 1980, les deux immeubles de logements sociaux de 360 appartements et 84 garages, désormais promis à la démolition, ont servi de toile à plusieurs œuvres de l'artiste Jorit, dont la plus grande fresque murale au monde dédiée à Maradona.

«Je suis évidemment désolé pour mes œuvres mais n'oublions pas que la fresque de Maradona a servi à mettre en lumière le Bronx et à donner la parole aux gens qui y vivent. L'important est que les gens aient des logements confortables où vivre. Beaucoup de gens m'écrivent pour regretter que l'œuvre soit démolie. Je ne sais pas quoi dire, ce ne sont pas mes choix», a déclaré Jori, interrogé par le quotidien Corriere della Sera.

«Je répète que l'essentiel est que de meilleurs logements seront enfin donnés aux gens qui vivent dans le ''Bronx''. Et je suis sûr que Diego en serait content, c'est une sorte d'énième miracle que Diego a accompli», a-t-il ajouté.

En 2017, le célèbre street artiste italien a réalisé le visage du légendaire n°10 argentin, au regard fier et à la barbe poivre et sel, adulé par Naples et ses habitants depuis qu'il a porté le club parthénopéen au sommet lors de son passage entre 1984 et 1991. Au fil des ans, l'œuvre de Jorit est devenue un lieu incontournable pour les visiteurs et les touristes, mais aussi et surtout pour les fans de Diego, devenant même un lieu de pèlerinage après la mort du «Pibe de Oro» en 2020.

Sur l'autre façade d'immeuble, à côté de l'imposante fresque à la gloire de Diego Maradona, Jorit a dessiné en 2018 le portrait de Niccolo, un garçon autiste de 15 ans. La même année, l'artiste italien a également peint sur les deux autres extrémités des barres d'immeubles, les plus grandes peintures murales au monde consacrées à Che Guevara.

Les habitants du quartier ont demandé une solution qui puisse préserver les œuvres de Jorit, mais à moins d'un mois de l'ouverture du chantier, aucune proposition n'a été trouvée.