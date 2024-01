Allemagne : récession, taux d'intérêts élevés... Pourquoi le pays accuse-t-il un retard par rapport aux grandes puissances ?

L'économie allemande est désormais dans le rouge en 2023, enregistrant une baisse de 0,3% du PIB au dernier trimestre par rapport au trimestre précédent. Une tendance qui place le pays en mauvaise posture par rapport à ses voisins européens.

La première économie européenne accuse une baisse de 0,3% de son PIB en 2023, en raison du coût de l'énergie, des taux d'intérêt élevés et du ralentissement de la demande extérieure, qui affaiblissent sa puissance industrielle et ses exportations, comme rapporté ce lundi 15 janvier.

Bien que ces résultats soient légèrement plus encourageants que les prévisions du gouvernement et du FMI, qui prévoyaient respectivement une baisse de 0,4% et 0,5% pour 2023, le pays affiche des performances nettement inférieures à la moyenne de l'Union européenne.

Selon les récentes projections de la Commission européenne, l’Union européenne devrait atteindre une croissance de 0,6% en 2023, avec des augmentations significatives prévues pour la France, l'Espagne et l'Italie.

La troisième économie mondiale accuse également un retard par rapport à d'autres grandes puissances industrielles telles que les États-Unis et le Royaume-Uni.

le secteur industriel en crise

L'économie allemande est plombée par la crise de son puissant secteur industriel, qui représente environ 20% de la richesse produite dans le pays. La production industrielle est actuellement plus de 9% en dessous de son niveau d'avant la pandémie de Covid-19.

L'industrie a aussi été pénalisée par des exportations moins dynamiques, sur fond de tensions géopolitiques et de plus faibles demandes en produits allemands en Chine et aux Etats-Unis.

«L'évolution économique globale a marqué le pas dans un environnement toujours marqué par les crises, notamment la crise énergétique et les tensions géopolitiques», a commenté Ruth Brand, présidente de l'institut Destatis.

Malgré les difficultés actuelles, l'économie allemande devrait entamer une reprise cette année, selon les projections. Grâce à la hausse des salaires, la consommation privée devrait redémarrer.