Économie : voici les 3 pays qui auront les plus fortes croissances de PIB en 2023, selon une étude

Le Fonds monétaire international a récemment dévoilé son classement des prévisions de croissance du produit intérieur brut. Voici les trois pays qui devraient connaître la meilleure croissance de PIB en 2023.

Une croissance prometteuse pour ces pays. En avril dernier, le Fonds monétaire international (FMI) a dévoilé les prévisions de croissance du PIB des pays avec un produit intérieur brut supérieur à 2 milliards de dollars en 2022. Et selon cette étude, trois Etats se distinguent par une forte croissance.

Guyana

Comme l’année précédente, le Guyana est attendu comme le pays avec la plus forte croissance du PIB au monde, selon les projections du FMI pour l’année 2023, avec une hausse du PIB à près de 37%. Avec seulement 800.000 habitants, le pays d’Amérique du Sud connaît une croissance exponentielle depuis une vingtaine d’années grâce à l’exportation d’hydrocarbures et de gaz dont profitent principalement le Canada et les Etats-Unis.

Libye

Avec une croissance de 17,5% attendue pour l’année 2023, la Libye est en deuxième position au classement des pays avec les plus fortes croissances du PIB. Le pays d'Afrique du Nord profite notamment des revenus du secteur pétrolier, représentant la quasi-totalité de ses exportations. Des exportations dont profitent notamment l’Italie, l’Espagne ou encore la France.

Sénégal

Le Sénégal figure en troisième position du classement du FMI, avec une croissance prévisionnelle de 8,3% de son PIB pour l’année 2023. Le pays francophone et sub-saharien tire principalement sa croissance forte grâce à l’industrie minière ainsi qu’au tourisme et la pêche. Des biens qui profitent principalement au Mali et à la Suisse, qui sont ses principaux clients.