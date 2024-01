Royauté : voici les 8 monarques au plus long règne encore en activité

Après le décès de la reine d'Angleterre Elizabeth II survenu le 8 septembre 2022, le sultan de Brunei est devenu le souverain au plus long règne en cours dans le monde. Mais qui sont les plus anciennes têtes couronnées en exercice sur la planète

hassanal bolkiah - brunei

Le sultan de Brunei en 2020. © Daniel LEAL/AFP

Actuellement, Haji Hassanal Bolkiah est le plus ancien souverain en place dans le monde. Il règne depuis plus de 56 ans sur le sultanat de Brunei depuis l'abdication de son père, le 4 octobre 1967.

Le monarque absolu occupe aussi la fonction de Premier ministre de ce petit pays enclavé en Malaisie, sur la côte nord de Bornéo, devenu indépendant en 1984. Né le 15 juillet 1946, le sultan âgé de 77 ans est considéré comme l'un des hommes les plus riches de la planète.

carl xvi gustaf - suède

Le monarque suédois en 2019. © Fredrick SANDBERG/TT News Agency/AFP

Né le 30 avril 1946, Carl XVI Gustaf a moins d'un an quand son père, le prince héritier Gustave-Adolf de Suède, meurt dans un accident d'avion au Danemark. Roi de Suède depuis plus de 50 ans, il est monté sur le trône le 15 septembre 1973, à la mort de son grand-père, Gustav VI Adolf.

Le monarque suédois appartient à la Maison Bernadotte, qui descend du maréchal d'Empire français Jean-Baptiste Bernadotte, dynastie qui occupe le trône de Suède depuis 1818, et qui a régné également sur la Norvège jusqu'en 1905. Il est par ailleurs, le cousin germain de la reine Margrethe II de Danemark.

Agé de 77 ans, le roi de Suède a pour successeur désigné, sa fille aînée, la princesse Victoria.

mswati III - eswatini

Sa Majesté Mswati III en 2012. © Stéphane DE SAKUTIN/AFP

Couronné à l'âge de 18 ans roi d'Eswatini, Mswati III est en fonction depuis plus de 37 ans. Son avènement s'est déroulé le 25 avril 1986, après quatre années de régence exercées par deux des veuves du roi Sobhuza II dont sa propre mère, la reine Ttfombi Tfwala.

Appelé Swaziland jusqu'en 2018, le royaume d'Eswatini est un petit pays pauvre d'Afrique australe enclavé dans le territoire de l'Afrique du Sud et frontalier du Mozambique à l'est.

Devenu indépendant en 1968, le pays s'est transformé en monarchie de droit divin. Agé de 55 ans, Mswati III est le dernier monarque absolu du continent africain. Décrié pour sa poigne de fer, ses frasques et son train de vie fastueux dans un pays où les deux-tiers de la population vivent sous le seuil de pauvreté, il fait face depuis quelques années à une vive contestation de son pouvoir.

hans-adam II - liechtenstein

Le prince de Liechtenstein en 2013. © Alexander KLEIN/AFP

Le prince souverain de Liechtenstein Hans-Adam II occupe cette fonction depuis le 13 novembre 1989, soit depuis plus de 34 ans.

Sous son règne, le Liechtenstein, petit pays enclavé entre la Suisse et l'Autriche, s'est modernisé et a fait son entrée à l'Organisation des Nations unies (ONU) en 1990 et rejoint l'Organisation mondiale du commerce (OMC) en 1995.

Hans-Adam II est l'un des plus riches souverains d'Europe avec une fortune estimée à 3,5 milliards de dollars. La famille princière de Liechtenstein possède l'une des plus grandes collections privées de tableaux du monde, avec peut-être celle de la Cour d'Angleterre.

Né le 14 février 1945, il est âgé de 78 ans.

harald v - norvège

Le monarque norvégien en 2019. © John THYS/BELGA/AFP

Harald V règne depuis plus de 32 ans sur la Norvège. Il a succédé au roi Olav V, son père décédé le 17 janvier 1991.

Comme ses prédécesseurs, il remet chaque année le diplôme officiel au prix Nobel de la paix et depuis sa création en 2003, celui du prix Abel qui récompense un mathématicien.

Agé de 86 ans et à la santé fragile depuis plusieurs années, le souverain norvégien s'est toujours refusé à abdiquer. A sa mort, c'est son fils âgé de 48 ans, le prince héritier Haakon qui lui succédera.

letsie iii - lesotho

Le roi Letsie III accompagné de la reine Masenate Mohato Seeiso, en 2019. © Michele SPATARI/AFP

Né le 17 juillet 1963, David Mohato Bereng Seeisoe est devenu roi du Lesotho sous le nom de Letsie III, le 7 février 1996, suite au décès accidentel de Moshoeshoe II, son père.

Agé de 60 ans, il règne depuis plus de 27 ans sur le «royaume dans le ciel», surnom du Lesotho, pays enclavé dans la République d'Afrique du Sud et indépendant depuis 1966.

abdallah II - jordanie

Le souverain hachémite et commandant suprême de l'armée jordanienne, en 2022. © Jordanian Royal Palace/AFP

Le roi Abdallah II est sur le trône de Jordanie depuis le 7 février 1999, soit plus de 24 ans. Il a pris la tête du royaume hachémite à la mort du roi Hussein, son père, qui l'avait désigné comme son successeur treize jours seulement avant son décès.

Né le 30 janvier 1962, il est âgé actuellement de 61 ans.

mohammed vi - maroc

Le souverain chérifien en 2017. © Fadel SENNA/AFP

Agé de 60 ans, Mohammed VI règne sur le Maroc depuis plus de 24 ans. Son avènement a eu lieu le 23 juillet 1999, à la mort de son père, le roi Hassan II.

Né le 21 août 1963, il est le vingt-troisième monarque de la dynastie alaouite, au pouvoir au Maroc depuis la seconde moitié du XVIIe siècle.