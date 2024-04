Voici les 4 aliments interdits aux membres de la famille royale britannique

Pour éviter une potentielle intoxication ou préserver leur haleine, les membres de la famille royale britannique ont l’interdiction de manger certains aliments. Voici ceux qui ne se retrouvent jamais dans leur assiette.

Les fruits de mer

Le protocole interdit aux membres de la famille royale de consommer des fruits de mer. Et pour cause, les crustacées et les mollusques peuvent contenir des toxines et ainsi engendrer une intoxication alimentaire. Or la famille royale ne peut pas se permettre de courir un tel risque.

«Nous ne voulons pas qu’un membre de la famille royale ait une réaction grave, surtout s’il se trouve à l’étranger», a déclaré auprès du Daily Express l’ancien majordome du roi Charles, Grant Harrold. Le fils aîné de la reine Élisabeth II et du prince Philip a toutefois déjà enfreint cette règle. En 2013, il avait été photographié en train de manger des huîtres à l’occasion du Whitstable Oyster Festival.

L’ail

Que ce soit au palais, lors des cérémonies officielles ou des grands banquets à l’étranger, le roi Charles III, la reine Camilla, la princesse de Galles ou encore le prince William doivent également faire l’impasse sur certains condiments, dont l’ail. La raison est simple : l’ingestion de cet aliment entraîne la libération de l'allicine, une molécule qui est responsable... de la mauvaise haleine.

Le foie gras

Après son couronnement, le roi Charles III a fait interdire le foie gras, d’oie ou de canard, au nom du bien-être animal. Ce met typiquement français, qui était pourtant l'un des favoris de sa défunte mère, la reine Elizabeth II, a été banni du menu, y compris à Noël, et ce, dans toutes les résidences royales (Buckingham , Balmoral, Windsor…). Par ailleurs, il ne peut pas être produit dans le pays. Toutefois, le foie gras peut être importé et vendu au Royaume-Uni.

L’oignon

Idéal pour relever et parfumer les plats, l'oignon figure lui aussi sur les listes des aliments à proscrire. Les membres de la famille royale doivent éviter de consommer ce condiment pour les mêmes raisons que l'ail, à savoir le risque de mauvaise haleine. L'oignon peut être cuisiné, mais de façon très exceptionnelle et en faible quantité.