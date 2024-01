Guerre en Ukraine : la Russie dit avoir détruit un bâtiment occupé par des «mercenaires français» à Kharkiv

Le ministère de la Défense russe a annoncé, ce 17 janvier, avoir mené une attaque contre un bâtiment abritant des «mercenaires français» à Kharkiv, en Ukraine, dans la soirée du 16 janvier. La Russie fait état de plus de 60 décès et 20 blessés, tandis que l'Ukraine évoque 17 civils blessés.

La France prise pour cible ? Ce mercredi 17 janvier, la Russie a affirmé avoir effectué une frappe, la veille au soir, sur un bâtiment dissimulant des «mercenaires français» à Kharkiv, la deuxième plus grande ville d'Ukraine, située dans le nord-est du pays.

«Dans la soirée du 16 janvier, les forces armées russes ont effectué une frappe de précision sur un point de déploiement temporaire de combattants étrangers à Kharkiv, dont le noyau était constitué de mercenaires français», a déclaré le ministère russe de la Défense.

Plus de 60 personnes sont décédées et 20 autres ont été blessées lors de cette frappe qui a «complètement détruit le bâtiment où étaient stationnés les mercenaires», selon Moscou. Ces allégations n'ont pas pu être vérifiées par une source indépendante pour le moment.

Les autorités de Kharkiv ont confirmé une attaque russe à l'aide de deux missiles sol-air S-300 sur cette ville, située près de la frontière russe. Cependant, d'après eux, la frappe a causé seulement des dommages matériels et près de 17 civils, dont deux femmes se trouvant dans un état critique, ont été recensés.

40 missiles promis par Emmanuel Macron à l’Ukraine

La responsabilité de cette attaque a été revendiquée par Moscou alors que le président Emmanuel Macron a annoncé ce mardi 16 janvier que la France allait livrer 40 missiles à longue portée Scalp supplémentaires à Kiev et signer un accord de sécurité avec l'Ukraine. Cet accord sera officiellement annoncé lors de sa visite prévue sur place en février prochain.

Le président ukrainien Volodymyr Zelensky et le ministre des Affaires étrangères Dmytro Kouleba ont demandé plus d'armement aux pays occidentaux lors du Forum économique mondial de Davos, en Suisse, pour renforcer la capacité de défense aérienne contre les avions, missiles et drones russes d'ici à 2024.

En 2022, la région de Kharkiv a été partiellement occupée par la Russie, et elle est maintenant régulièrement la cible de tirs. Les autorités redoutent une offensive imminente dans la zone, ce qui les a amenées à ordonner l'évacuation de 26 villages mardi dernier.