Zimbabwe : plus de 160 éléphants sont morts à cause de la sécheresse

Plus de 160 éléphants sont décédés en raison de la sécheresse au Zimbabwe, entre août et décembre 2023.

Des conditions climatiques extrêmes qui détruisent la faune locale. Les autorités en charge des parcs animaliers et de la vie sauvage au Zimbabwe ont confirmé la mort de plus de 160 éléphants entre août et décembre 2023 dans le parc national de Hwange, en raison d’importants épisodes de sécheresse dans la région.

En plus de ces éléphants décédés à cause de la sécheresse, au moins six autres pachydermes auraient été retrouvés morts aux alentours du parc, probablement tués par des braconniers.

«Nous avons effectué des tests et les résultats préliminaires montrent qu'ils mouraient de faim. La plupart des animaux mouraient à une distance comprise entre 50 et 100 mètres des sources d'eau», a déclaré Tinashe Farao, porte-parole de l’autorité en charge des parcs animaliers et de la vie sauvage au Zimbabwe.

Une situation qui pourrait se répéter en 2024

La région a été grandement touchée par le phénomène climatique El Nino, qui a engendré des températures élevés, un climat sec et très peu de pluie. Selon Trevor Lane, cofondateur du groupe de conservation Bhejane Trust, il n’y aurait pas eu de pluie entre février et novembre 2023.

«L'alimentation était insuffisante, les températures très élevées et l’eau manquait. Tout cela a contribué à un stress massif des éléphants, qui pourrait se reproduire en 2024», a-t-il ajouté.

Un conservateur qui a souhaité rester anonyme a de son côté déclaré que «c’était horrible de voir des éléphanteaux orphelins attendre la mort sans but et circuler en voiture en voyant et en sentant des éléphants morts». Selon lui, il existe une «possibilité que le changement climatique fasse paraître normales les morts d'animaux dues à la sécheresse de cette année».