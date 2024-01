Japon : la lauréate d'un prix littéraire reconnaît que ChatGPT a écrit une partie de son roman

Rie Kudana, lauréate du plus prestigieux prix littéraire japonais, a expliqué qu’une partie de son roman futuriste avait été écrit par le logiciel d'intelligence artificielle générative ChatGPT, estimant que celui-ci l'avait aidée à libérer son potentiel créatif.

Le dernier roman de l'autrice japonaise Rie Kudan, «Tokyo-to Dojo-to», dont le titre peut se traduire par «La Tour de la compassion de Tokyo», a reçu, ce mercredi 17 janvier, le prix Akutagawa, le plus prestigieux prix littéraire japonais. Le jury a d’ailleurs déclaré que l’ouvrage était d'une «telle perfection qu'il est difficile d'y trouver des défauts».

Mais Rie Kudan, 33 ans, a révélé lors d'une cérémonie avoir «employé tout le potentiel de l'IA pour écrire ce livre», expliquant «qu'environ 5% du livre est constitué de phrases générées par l'IA» citées mot pour mot. L'IA est un sujet récurrent du livre de Kudan se déroulant dans un Tokyo futuriste, qui a pour thème une tour-prison conçue par une architecte mal à l'aise dans une société excessivement tolérante.

L'outil lancé en 2022, qui peut rédiger des textes sur demande en quelques secondes, suscite des inquiétudes de plus en plus vives dans divers secteurs, dont celui de l'édition. Rie Kudan a rapporté à la presse qu’elle conversait fréquemment avec l'IA, lui confiant ses pensées les plus intimes, dont elle «ne peut parler à personne d'autre», ajoutant que les réponses de ChatGPT ont parfois inspiré des dialogues du roman.

Des livres citant ChatGPT comme co-auteur ont été mis en vente via le service d'auto-édition de livres électroniques d'Amazon, mais sont généralement jugés de piètre qualité. L'auteur britannique Salman Rushdie a estimé fin 2023 qu'un court texte généré dans son style par une intelligence artificielle était tout bonnement «à jeter».