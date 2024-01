Royaume-Uni : vive émotion après le décès d'un enfant de 2 ans mort de faim à côté du cadavre de son père

Le corps d’un enfant de 2 ans a récemment été retrouvé en Angleterre à côté de celui de son père, décédé d’une crise cardiaque quelques jours avant. Le petit garçon est mort de faim.

«Il était recroquevillé en pyjama, allongé par terre dans le salon à quelques centimètres du corps de son père lorsqu’il a été retrouvé». Voici la description déchirante relayée par le journal Daily Mail, faisant référence à Bronson Battersby, un petit garçon de 2 ans retrouvé mort le 9 janvier dernier à Skegnessdans (Lincolnshire, Angleterre).

Le petit Bronson a été retrouvé recroquevillé dans son pyjama à côté de son père Kenneth, 60 ans, qui aurait été victime d'une crise cardiaque peu après avoir été vu vivant pour la dernière fois le lendemain de Noël. L'enfant serait mort de faim.

L’assistante sociale mise en cause par la famille

Bronson faisait l’objet d’un suivi hebdomadaire par une assistante sociale. Ainsi, cette dernière s'était rendue au domicile de son père, le 2 janvier, pour une visite de routine. Sans réponse, elle avait alors contacté la police. Une fois sur place deux jours plus tard, les forces de l’ordre n’avaient également pas pu obtenir de réponse.

Il aura fallu attendre le 9 janvier aux alentours de 15h30, soit une semaine après la première visite sans réponse, pour que l’assistante sociale pénètre dans la maison et y découvre les corps de l’enfant et du père. D’après l’autopsie, le petit garçon est mort de faim après que son père ne soit décédé des suites d’une crise cardiaque aux alentours du 29 décembre. A noter que Kenneth était au chômage et souffrait d'une maladie cardiaque qui avait provoqué une jaunisse dans les mois précédant sa mort.

«Ils n’ont rien fait»

Quant à la mère de Bronson, Sarah Piesse 43 ans, elle avait vu son fils pour la dernière fois avant Noël, après une dispute avec son ex-compagnon Kenneth. «Si les services sociaux avaient fait leur travail, Bronson serait encore en vie. Mais ils n'ont rien fait», a-t-elle déclaré auprès du Sun.

«Je n'arrive pas à y croire. Ils ne peuvent pas les laisser s'en tirer comme ça. Nous devons pouvoir compter sur les travailleurs sociaux pour assurer la sécurité de nos enfants», a-t-elle ajouté. Sur Facebook, la sœur de Bronson, Melanie Battersby, a également dénoncé la situation, exprimant «beaucoup de colère alors que je veux juste me souvenir de son petit sourire et de sa douce nature à la place».

La directrice exécutive des services à l’enfance, Heather Sandy, a affirmé de son côté qu’il s’agissait d’un «accident tragique et nous soutenons la famille dans cette période difficile». «Nous examinons l'affaire avec nos partenaires pour mieux comprendre les circonstances, et nous attendons également les résultats de l'enquête», a-t-elle ajouté.