Avion : voici la carte en temps réel des turbulences aériennes

L’avion est un des moyens de transports les plus sûrs au monde, mais certains passagers appréhendent particulièrement les turbulences pendant un vol. Par chance, il est possible de les suivre en direct avec l'aide d'une carte interactive consultable sur Internet.

Craintes par de nombreux voyageurs et de plus en plus fréquentes en raison des changements climatiques, les turbulences sont aujourd'hui de plus en plus scrutées. Et pour informer le grand public sur leur présence lors d'un vol, le site internet Trubli accessible ICI est disponible.

Cette carte mise à jour, toutes les six heures, permet de recenser toute l'activité des turbulences sur l’ensemble du globe. Plusieurs compagnies aériennes et pilotes utilisent cet outil pour organiser leur trajet. C’est le service national britannique de météorologie (MetOffice) et la National Oceanic and Atmospheric Administration (NOAA) qui mettent à disposition publiquement ces informations.

La carte permet d’avoir une vision sur les turbulences prévus dans les trois, six, neuf et douze heures, même les niveaux d’altitude sont accessibles sur le site. Il est ainsi possible de le consulter avant de monter à bord afin de savoir si celui-ci est susceptible d'être confronter à des secousses. Les différents niveaux de turbulences sont déterminés par des codes couleurs, plus la couleur est froide moins la turbulence est légère à l’inverse plus elle est chaude plus la turbulence est violente.

A l'usage, il est également possible d'inscrire l'aéroport de départ de votre vol et celui de son arrivée pour avoir des informations plus précises sur ce trajet.

Avec cette nouvelle avancée dans le domaine de l’aviation, les compagnies aériennes pourront prévoir avec une grande précision leurs vols et aussi rassurer un maximum de passagers.