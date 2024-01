Début de mutinerie dans l'armée anglaise après qu'un pilote d'hélicoptère a couché avec les épouses de deux soldats

Le comportement d'un pilote d'hélicoptère de l'armée anglaise, qui a eu des liaisons avec les femmes de deux soldats, a déclenché un début de mutinerie dans les rangs britanniques.

Une trahison qui ne passe pas. Les collègues de Simon Boeg, homme marié de 42 ans, ont refusé de voler avec leur capitaine, causant une mutinerie au sein de l’Army Air Corps (armée anglaise). La raison ? Leur capitaine aurait couché avec les femmes de deux de ses camarades, causant une vive tension entre les trois.

D’après le média britannique The Sun, la mutinerie a causé l’arrêt d'un vol d’hélicoptère qui devait transporter des passagers en raison d'un problème de sécurité. Une enquête a depuis été ouverte pour mauvaise conduite, dans le but de déterminer si le capitaine Boeg était bel et bien coupable des accusations portées à son encontre.

Des amis de longue date

Et pour cause, le capitaine Boeg a été accusé d’avoir couché avec les épouses de son copilote, mais aussi de son mitrailleur de porte, tous les deux étant des amis proches. Les faits se seraient déroulés durant deux liaisons distinctes en 2022.

A noter que l’armée anglaise est particulièrement stricte concernant les comportements qui «affectent la cohésion d’une unité ou de son efficacité opérationnelle», a indiqué The Sun.

Instructeur sur hélicoptère Wildcat, le capitaine Boeg a gravi les échelons avant d'être nommé officier sur le tard. Son copilote et son mitrailleur de porte étaient tous deux des sergents qui ont «grandi avec lui» dans l'armée de l'air. Tous étaient présents aux mariages des uns et des autres.

La première trahison en 2022 a eu lieu alors que le capitaine Boeg était affecté à Brunei, avec sa femme et ses enfants, en tant qu'expert en vol dans la jungle. Lors de ses fréquents retours en Grande-Bretagne, il logeait parfois chez son collègue copilote, lui permettant de faire la connaissance de sa femme. C’est dans ce cadre qu’une liaison a été créée. La seconde liaison a eu lieu dans les mêmes conditions.

Les trois mariages rompus

Les trois mariages ont été rompus depuis, a déclaré une source au Sun. L'armée a lancé une enquête sur la deuxième liaison présumée en novembre 2022. D’après la même source, une plainte a été déposée par le copilote, après que ce dernier ne soit pas parvenu à se reconstruire.

Récemment, les trois hommes ont été amenés à voler de nouveau ensemble. Mais au vu de la situation, les deux coéquipiers du capitaine ont refusé, déclenchant une mutinerie. Un mouvement de solidarité est apparu au sein de l’escadron dont ils faisaient partie et aucun soldat n’a accepté de remplacer ni le copilote, ni le mitrailleur de porte.

«La chaîne de commandement a dû le priver de vol parce que personne ne voulait voler avec lui», a ajouté la source. En 2022, le ministère de la Défense a adopté une politique de «tolérance zéro à l'égard des comportements sexuels inacceptables». Un porte-parole de l'armée a déclaré que ses soldats «sont tenus de respecter les normes les plus élevées», ajoutant que «si des individus ne respectent pas ces normes, des mesures appropriées seront prises».